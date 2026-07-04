Điều tra vụ án mạng tại Đắk Lắk: Nghi phạm thay áo sau khi gây án

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra vào lúc 18h52 ngày 2/7 tại khu vực trước nhà số 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông H.H.H. (SN 1979) đã tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, nghi phạm đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nghi phạm sau khi gây án. Ảnh cắt từ clip



Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng 1,64m-1,70m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép. Phương tiện đối tượng sử dụng có đặc điểm giống xe mô tô Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát).

Đáng chú ý, trong quá trình tẩu thoát sau khi gây án, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng, Cơ quan CSĐT đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Đại tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (điện thoại: 0905.239.279); Trung tá Hòa Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tham mưu (điện thoại: 0974.004.747) hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 18h52 ngày 2/7, ông H.H.H. (SN 1979, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột).

Lúc này một đối tượng nam giới (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab, điều khiển xe mô tô màu trắng - đỏ (chưa xác định loại phương tiện và biển kiểm soát) đã dừng lại gần đó.

Đối tượng này sau đó đi bộ tiến đến, dùng một vật nghi là súng (chưa xác định chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái của ông H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, hung thủ nhanh chóng chạy ra xe máy và tẩu thoát khỏi hiện trường.