Cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương, vỡ gan ở Hà Tĩnh

Ngày 01/07, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp đa chuyên khoa, ứng dụng thành công kỹ thuật can thiệp mạch tạng cấp cứu dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, vỡ gan độ III-IV.

Trước đó, bệnh nhân Trần Văn V. (SN 1972, địa chỉ xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốc đa chấn thương do tai nạn giao thông. Bệnh nhân bị tổn thương phức tạp vùng ngực, hàm mặt cùng các chấn thương tạng đặc (gan, thận) diện rộng.

Ngay lập tức, ê-kíp trực đã tiến hành đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và chuyển thẳng phòng mổ để dẫn lưu màng phổi, xử lý vết thương hàm mặt. Riêng các tổn thương gan, thận được chỉ định điều trị bảo tồn và theo dõi sát sao tại khoa Hồi sức tích cực.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, đến ngày theo dõi thứ 3, bệnh nhân có tình trạng mất máu tăng lên, huyết động không ổn định. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) cho thấy tổn thương chấn thương gan nghiêm trọng ở độ III - IV, xuất hiện dấu hiệu thoát mạch trong ổ tổn thương.

Đứng trước nguy cơ tử vong do sốc mất máu, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định phải tiến hành can thiệp nút mạch cầm máu cấp cứu ngay cho bệnh nhân.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê-kíp can thiệp đã tiếp cận chính xác động mạch nhánh V và nhánh VIII (vị trí thoát mạch do chấn thương), bơm vật liệu cầm máu thành công.

Sau thời gian tiếp tục theo dõi, hồi sức tích cực, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.