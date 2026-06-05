Chuyển sang dùng xăng E10, dịch vụ bảo dưỡng xe máy, ô tô đắt khách

Sự xuất hiện diện rộng của xăng sinh học E10 trên thị trường thay thế cho các dòng xăng khoáng truyền thống đang tạo ra một làn sóng mới trong thói quen chăm sóc phương tiện của người dân. Lo ngại động cơ đời cũ không kịp thích nghi với xăng, nhiều chủ xe tại Hà Nội đã chủ động tìm đến các trung tâm kỹ thuật để nâng cấp, kiểm tra máy móc.

Thực trạng này khiến các cửa hàng sửa chữa xe máy, ô tô rơi vào tình trạng quá tải, khi lượng khách có nhu cầu bảo dưỡng chuyên sâu hệ thống nhiên liệu tăng đột biến chỉ trong một thời gian ngắn.

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Vừa hoàn tất gói dịch vụ vệ sinh kim phun, họng ga và thay bộ lọc xăng cho chiếc xe máy Honda Lead đời 2017 tại một trung tâm sửa xe trên đường Võ Chí Công, chị Mai Dung (Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên chị chi tiền cho các hạng mục này. Trước đây, chị hầu như chỉ mang xe đi thay dầu định kỳ mà ít khi quan tâm đến các bộ phận chuyên sâu bên trong hệ thống nhiên liệu.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch sang sử dụng xăng sinh học E10 gần đây đã khiến chị quyết định mang xe đi bảo dưỡng: "Sau khi theo dõi tin tức và thấy các chuyên gia khuyến cáo xe đời cũ có thể gặp hiện tượng khó tương thích hoặc vận hành kém ổn định nếu hệ thống nhiên liệu không sạch, tôi quyết định đưa xe đi kiểm tra ngay. Việc chủ động bảo dưỡng, vệ sinh máy móc thế này giúp tôi an tâm hơn, tránh gặp phải những sự cố hỏng dọc đường khi đổi sang loại xăng mới".

Với tổng chi phí cho đợt bảo dưỡng chuyên sâu này lên tới gần 700.000 đồng - mức giá cao hơn nhiều so với các lần bảo trì thông thường, chị Dung vẫn chấp nhận chi trả vì cho rằng đây là khoản đầu tư cần thiết để bảo vệ tuổi thọ cho phương tiện của mình.

Không dừng lại ở các tiệm sửa xe máy, sức nóng từ thị trường xăng E10 đã lan nhanh sang cả các garage ô tô. Đại diện kỹ thuật của nhiều trung tâm chăm sóc xe cho biết, bên cạnh lượng phương tiện đổ về xưởng tăng cao, số lượng cuộc gọi từ các chủ xe đổ về tổng đài để hỏi về dịch vụ vệ sinh hệ thống nhiên liệu cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Sự chủ động liên hệ tư vấn này cho thấy người sở hữu ô tô đang đặc biệt quan tâm và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tính tương thích của phương tiện trước những thay đổi của thị trường nhiên liệu.

Theo chia sẻ từ các nhân viên kỹ thuật, phần lớn khách hàng gọi điện hoặc tìm đến garage đều bày tỏ sự lo ngại về việc hàm lượng ethanol cao trong xăng E10 có thể làm bong tróc các mảng bám, cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bình chứa, từ đó gây tắc nghẽn kim phun và ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ. Chính điều này đã thúc đẩy nhiều tài xế chủ động liên hệ đặt lịch kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống đường ống dẫn và lọc xăng thay vì chờ đến khi xe gặp sự cố dọc đường mới mang đi sửa chữa.

Trái ngược với tâm lý lo ngại của một bộ phận người dùng xe cũ, nhiều tài xế lại tỏ ra rất hào hứng với lộ trình đồng bộ xăng sinh học. Anh Minh Quang (Hà Nội), chia sẻ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chuyển dịch sang xăng E10. Thực tế ở các nước phát triển, người ta đã dùng đến E15, E20 lâu rồi. Việc tăng tỉ lệ ethanol giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu triệt để hơn, giảm thiểu đáng kể lượng khí thải độc hại CO và hydrocacbon ra môi trường. Là một người trẻ, tôi nghĩ đây là bước đi tất yếu để hướng tới giao thông bền vững".

Đại diện một trung tâm bảo dưỡng ô tô khẳng định người dân không nên quá hoang mang, bởi xăng E10 có trị số octan cao giúp tăng khả năng chống kích nổ và bảo vệ động cơ tốt hơn. Nếu phương tiện được giữ sạch kim phun và bugi, loại nhiên liệu sinh học này sẽ giúp xe chạy sạch hơn, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng tích tụ muội than trong buồng đốt.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên tỉnh táo để tránh lãng phí tiền bạc. Đối với những chiếc xe đang vận hành ổn định và được bảo trì đều đặn, việc vội vã thực hiện các gói vệ sinh chuyên sâu đắt đỏ là chưa thực sự cần thiết, thay vào đó chỉ cần tuân thủ đúng lịch trình bảo dưỡng định kỳ của nhà sản xuất.

Mời quý độc giả xem video: Giải đáp những băn khoăn của người dân về xăng E10/ Nguồn: VTV24

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