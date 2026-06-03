Kiểm soát chặt chất lượng xăng E10 từ sản xuất đến bán lẻ

Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời câu hỏi của báo chí về việc kiểm soát chất lượng xăng sinh học E10 và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Bộ sẽ tăng cường giám sát toàn bộ chuỗi từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối đến bán lẻ nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giải đáp những nội dung liên quan đến việc áp dụng xăng E10. Ảnh: VGP/QP.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc phát triển xăng sinh học E5, E10 được thực hiện theo lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm chương trình được thực hiện hiệu quả.

Đối với công tác kiểm soát chất lượng, Bộ Công Thương đặc biệt lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất, xăng sinh học phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành, đồng thời ngăn chặn tình trạng pha trộn không đúng quy trình. Thứ hai, hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện xuyên suốt ở tất cả các khâu trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Thứ trưởng cho biết, trách nhiệm kiểm soát chất lượng đã được quy định rõ đối với các doanh nghiệp sản xuất, phối trộn, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng quản lý thị trường giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với công an, sở công thương, sở khoa học và công nghệ cùng các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất.

“Việc kiểm tra xăng sinh học không phải là hoạt động mới. Từ khi xăng E5 được đưa vào sử dụng từ năm 2018, công tác giám sát đã được triển khai thường xuyên và sẽ tiếp tục duy trì để bảo đảm chất lượng sản phẩm”, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Đối với các hành vi vi phạm, pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ các chế tài xử lý, từ xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động đến các biện pháp khác tùy theo mức độ vi phạm.

Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết đang hoàn thiện các quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh liên quan đến xăng E5, E10; đồng thời xây dựng bộ câu hỏi - đáp, tài liệu hướng dẫn và đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin, trong đó có tổng đài tự động để hỗ trợ người dân.

Bộ cũng yêu cầu các hãng xe và doanh nghiệp sản xuất động cơ rà soát, đánh giá khả năng tương thích của phương tiện với xăng sinh học, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng và xử lý các tình huống phát sinh. Theo Bộ Công Thương, đến nay chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể liên quan đến việc sử dụng xăng sinh học.

Bên cạnh công tác kiểm soát chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương khẳng định sẽ bảo đảm đủ nguồn cung xăng E5, E10 cho thị trường. Với các giải pháp đồng bộ, Bộ cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, thân thiện với môi trường.