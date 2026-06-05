Chính sách mới về y tế trường học hướng tới phát triển toàn diện học sinh

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035.

Chương trình được ban hành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; bảo đảm để người học được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

100% trẻ em, học sinh, sinh viên được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm

Sau nhiều năm triển khai các chính sách về y tế trường học, công tác chăm sóc sức khỏe học đường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đặt ra những yêu cầu mới về bảo đảm nhân lực y tế trường học, cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng học đường, phòng chống bệnh tật học đường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe người học.

Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 được xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người học trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, đến năm 2030, các cơ sở giáo dục cơ bản đáp ứng yêu cầu về nhân lực y tế trường học, phòng y tế, thuốc và trang thiết bị thiết yếu; bảo đảm điều kiện nước sạch, vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, theo dõi và quản lý sức khỏe người học theo quy định. Đặc biệt, 100% trẻ em, học sinh, sinh viên được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm và được cập nhật thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giai đoạn 2031-2035, Chương trình tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm về nhân lực, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong trường học, hướng tới đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người học trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế

Ưu tiên đầu tư cho y tế trường học và sức khỏe tâm thần học đường. Ảnh moet.gov.vn

Một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình là củng cố hệ thống y tế trường học theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến y tế trường học; ưu tiên bố trí, tuyển dụng và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế trường học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động chăm sóc sức khỏe trong các cơ sở giáo dục.

Cùng với việc chăm sóc sức khỏe thể chất, Chương trình đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tâm thần học đường. Các cơ sở giáo dục sẽ tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần; đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cơ sở y tế trong phát hiện sớm, hỗ trợ và can thiệp đối với người học có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe sẽ được triển khai thường xuyên, phù hợp với từng cấp học nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phòng chống bệnh tật và các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ảnh moet.gov.vn

Số hóa việc quản lý hồ sơ sức khỏe người học

Chương trình xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác sức khỏe học đường.

Theo đó, việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe người học sẽ từng bước được số hóa và kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Các cơ sở giáo dục được khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong theo dõi tình trạng dinh dưỡng, quản lý bữa ăn học đường, truyền thông giáo dục sức khỏe và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Việc hình thành hệ thống dữ liệu sức khỏe học đường đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ xây dựng chính sách và bảo đảm người học được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, phù hợp.