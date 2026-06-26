Chất độc nguy hiểm của loài hoa đẹp mê hoặc có nhiều ở Đà Lạt

Chi Brugmansia, thường được gọi là cây kèn thiên thần, là một nhóm thực vật có hoa thuộc họ Cà (Solanaceae), cùng họ với cà chua, khoai tây và cà độc dược. Có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, những cây này nổi tiếng nhờ những bông hoa khổng lồ hình chiếc kèn rủ xuống, dài tới 30–50 cm, tỏa hương thơm ngọt ngào đặc biệt vào chiều tối và ban đêm.

Ảnh: lrt

Điều đầu tiên khiến nhiều người bị thu hút là vẻ đẹp gần như siêu thực của Brugmansia. Những bông hoa màu trắng, vàng, hồng, cam hoặc pha nhiều sắc độ mềm mại treo lơ lửng trên cành như những chiếc đèn lồng tự nhiên. Khi cây nở rộ, hàng chục đến hàng trăm bông hoa đồng loạt đung đưa trong gió tạo nên khung cảnh rất ấn tượng. Chính vì vậy, Brugmansia được trồng phổ biến trong các khu vườn nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy là một bí mật khiến các nhà thực vật học và độc chất học đặc biệt quan tâm. Tất cả các bộ phận của cây đều chứa các alkaloid mạnh như scopolamine, atropine và hyoscyamine. Những hợp chất này có thể gây ảo giác, mất phương hướng, tim đập nhanh, thậm chí đe dọa tính mạng nếu sử dụng không đúng cách. Chính vì thế, Brugmansia vừa được xem là cây cảnh hấp dẫn vừa là một trong những loài cây độc nổi tiếng nhất thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons

Trong lịch sử, một số nền văn hóa bản địa ở vùng Andes đã sử dụng Brugmansia trong các nghi lễ tâm linh và y học truyền thống. Các pháp sư tin rằng loài cây này có khả năng mở ra cánh cửa kết nối với thế giới siêu nhiên. Tuy nhiên, việc sử dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ bởi chỉ cần sai lệch liều lượng nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Một điều thú vị khác là tất cả các loài Brugmansia hoang dã được biết đến ngày nay đều được cho là đã tuyệt chủng trong tự nhiên. Các nhà khoa học nhận thấy phần lớn chúng hiện tồn tại nhờ được con người nhân giống và trồng trong vườn. Điều này tạo nên một nghịch lý hiếm gặp: một loài cây nổi tiếng toàn cầu nhưng lại gần như không còn quần thể tự nhiên nguyên thủy.

Ngày nay, Brugmansia vẫn là ngôi sao của nhiều khu vườn thực vật và bộ sưu tập cây cảnh. Những chiếc “kèn thiên thần” khổng lồ không chỉ là một tuyệt tác của thiên nhiên mà còn nhắc nhở con người rằng vẻ đẹp lộng lẫy đôi khi đi kèm với những sức mạnh tiềm ẩn cần được tôn trọng.