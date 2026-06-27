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Cả dàn xe Mazda 6e cập bến Thái Lan, liệu có bán ở Việt Nam?

Tâm Võ

Loạt xe Mazda 6e đã cập cảng Thái Lan để chuẩn bị bàn giao, làm dấy lên câu hỏi liệu mẫu sedan điện này có về Việt Nam nhằm thay thế Mazda6 đã ngừng bán?

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Sau khi được giới thiệu tại Thái Lan vào cuối năm 2025 và công bố giá bán trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2026, những chiếc Mazda 6e đầu tiên nay đã cập cảng Thái Lan, chuẩn bị được bàn giao cho những khách hàng đặt mua.
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Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, bán ra tại Thái Lan với 2 phiên bản là Premium và Exclusive. Giá bán dao động từ 1,169 - 1,199 triệu baht (tương đương khoảng 935-959 triệu đồng). Đây là mẫu sedan hạng D được Mazda phát triển trên nền tảng EPA của Changan - một trong những đối tác Trung Quốc của hãng.
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Trong danh mục sản phẩm, Mazda 6e được xem là cái tên thay thế cho Mazda6 ở phân khúc sedan hạng D. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 4.921 x 1.890 x 1.491 mm, trục cơ sở dài 2.895 mm.
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Tuy dùng nền tảng khung gầm của Changan, diện mạo của Mazda 6e vẫn mang đậm dấu ấn thiết kế Kodo quen thuộc. Mẫu xe này sử dụng mặt ca-lăng Flying Signature dạng đóng kín, tích hợp khả năng báo trạng thái sạc.
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Các chi tiết đáng chú ý khác gồm hệ thống đèn trước chia 2 tầng, dải LED ban ngày nằm phía trên, bộ mâm 19 inch 5 chấu kép thiết kế theo hướng khí động học, tay nắm cửa chìm, cụm đèn hậu tạo hình bán nguyệt kéo dài ngang đuôi xe và cánh gió sau có thể tự động thay đổi theo tốc độ vận hành.
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Nhờ kích thước thuộc nhóm lớn trong phân khúc, Mazda 6e mang đến khoang cabin thoáng đãng cho hành khách. Không gian chứa đồ phía sau có dung tích 330 lít ở cấu hình tiêu chuẩn và có thể mở rộng lên 1.074 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có thêm khoang chứa đồ phía trước dung tích 70 lít, đặt bên dưới nắp ca-pô.
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Người mua Mazda 6e tại Thái Lan có thể lựa chọn giữa hai phong cách nội thất khác nhau. Premium Black dùng tông đen chủ đạo với ghế bọc da, mang đến cảm giác hiện đại và thể thao hơn. Ngược lại, Exclusive Nappa Suede hướng đến sự cao cấp với chất liệu da Nappa kết hợp da lộn màu be.
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Về trang bị, Mazda 6e sở hữu màn hình trung tâm 14,6 inch đặt nổi trên táp-lô, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình AR-HUD 50 inch, hệ thống âm thanh Sony 14 loa, đèn viền nội thất 64 màu, gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh.
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Mazda 6e được trang bị một mô-tơ điện cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Năng lượng đến từ bộ pin lithium-ion 77,9 kWh, mang lại phạm vi hoạt động tối đa 600 km. Với sạc nhanh DC 200 kW, mẫu sedan điện này chỉ cần khoảng 15 phút để tăng dung lượng pin từ 30% lên 80%.
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Hiện Mazda chưa xác nhận liệu có tiếp tục đưa 6e sang những thị trường Đông Nam Á khác sau Thái Lan hay không. Riêng tại Việt Nam, Mazda6 đã rời khỏi danh mục sản phẩm từ tháng 9/2025, vì vậy 6e có thể trở thành cái tên thay thế trong tương lai.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan điện Mazda 6e tại Thái Lan.

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