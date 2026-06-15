Buôn “cái chết trắng”, kẻ lãnh án tử hình, người chung thân

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối với các bị cáo, gồm: Phạm Trung Hòa (33 tuổi), Phạm Văn Tuân, Đinh Hồng Thuấn (55 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (33 tuổi) và Phạm Lê Tuấn Anh (31 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng, ngày 12/3/2025, tại đường Phùng Chí Kiên (phường Đồng Hới, Quảng Trị), Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Đinh Hồng Thuấn đang giao cho Nguyễn Thanh Phương một thùng xốp bên trong chứa 16.710,31 gam ma tuý các loại.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Phạm Văn Tuân, Phạm Trung Hòa và Phạm Lê Tuấn Anh, khám xét các địa điểm liên quan, thu giữ thêm 6.063,975 gam ma tuý các loại.

Kết quả điều tra xác định, đây là đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ do Phạm Trung Hòa là đối tượng cầm đầu, với số lượng ma túy đặc biệt lớn (22.774,285 gam ma tuý các loại, gồm: Heroin, Methamphetamine, Ketamine, MDMA). Hầu hết các đối tượng đều có nhân thân xấu, từng bị xét xử các tội về ma tuý, giết người, trộm cắp tài sản.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn khác.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Hòa mức án tử hình; Phạm Văn Tuân, Đinh Hồng Thuấn, Nguyễn Thanh Phương tù chung thân và Phạm Lê Tuấn Anh 20 năm tù.