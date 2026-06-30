Brazil chiến thắng nghẹt thở trước Nhật Bản tại World Cup

Bàn thắng Brazil: Casemiro (56'), Martinelli (90'+5) Nhật Bản: Sano (29') Đội hình thi đấu Brazil: Alisson; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos; Casemiro (Fabinho 90+1'), Bruno Guimaraes (Danilo Santos 90+7'), Lucas Paqueta (Endrick 45+1'); Vinicius Junior, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli 65'), Rayan. Nhật Bản: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara 66'), Daizen Maeda (Koki Ogawa 90+7'), Keito Nakamura (Junnosuke Suzuki 66'), Junya Ito (Shuto Machino 78'), Daichi Kamada (Ao Tanaka 78'), Kaishu Sano; Ayase Ueda.

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng 30/6 (giờ Việt Nam), được đánh giá cao hơn, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và tốc độ của đại diện châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti cầm bóng nhiều hơn song không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trong hiệp 1.

Trong khi đó, cho thấy sự sắc bén ở những pha chuyển trạng thái. Phút 29, Kaishu Sano tận dụng đường chuyền hỏng của hàng thủ Brazil, băng lên cướp bóng trước khi tung cú sút chân phải hiểm hóc đánh bại thủ thành Alisson Becker, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Các đồng đội ăn mừng cùng Kaishu Sano (số 24). (Ảnh: FIFA)

Bị dẫn trước sau giờ nghỉ, Brazil đẩy cao đội hình tấn công. Những nỗ lực của đội bóng từng năm lần vô địch thế giới được đền đáp ở phút 56 khi Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản sau quả tạt chuẩn xác của Gabriel Magalhaes, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Chỉ ít phút sau, Vinicius Junior suýt giúp Brazil vượt lên nhưng cú dứt điểm của anh bị thủ môn Zion Suzuki xuất sắc cản phá bằng những đầu ngón tay trước khi bóng dội cột dọc bật ra.

Sức ép liên tục được Brazil duy trì trong những phút cuối. Khi trận đấu tưởng như sẽ phải bước vào hiệp phụ, bước ngoặt xuất hiện ở phút bù giờ thứ năm. Bruno Guimaraes thực hiện đường chuyền thuận lợi để Gabriel Martinelli băng xuống dứt điểm quyết đoán, đánh bại Zion Suzuki, ấn định chiến thắng 2-1 cho Selecao.

Gabriel Martinelli dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil. (Ảnh: FIFA)

Chiến thắng giúp Brazil tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục ngôi vô địch World Cup lần thứ sáu trong lịch sử. Ngược lại, Nhật Bản thêm một lần lỡ hẹn với cột mốc lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Tiền vệ Casemiro được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn nổi bật ở khu vực trung tuyến cùng bàn thắng gỡ hòa quan trọng.

Đáng chú ý, pha lập công quyết định của Gabriel Martinelli là bàn thắng thứ năm của tiền đạo này trong màu áo đội tuyển Brazil, trong đó có ba bàn được ghi trên đất Mỹ.