Adidas đang áp đảo Nike nhờ cú hích doanh số từ World Cup

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là "sân khấu vàng" để các thương hiệu thể thao toàn cầu gia tăng doanh số, mở rộng tệp khách hàng và củng cố vị thế trên thị trường. Trong cuộc đua thương hiệu năm nay, Adidas đang cho thấy nhiều lợi thế hơn so với đối thủ lâu năm Nike, đặc biệt ở mảng kinh doanh trang phục thể thao.

Là nhà tài trợ chính thức của World Cup, Adidas tiếp tục duy trì vị thế gắn bó mật thiết với giải đấu khi cung cấp trang phục cho 14 đội tuyển quốc gia và là đơn vị sản xuất bóng thi đấu chính thức. Trong khi đó, Nike tài trợ trang phục cho 12 đội tuyển, đồng thời triển khai nhiều chiến dịch tiếp thị kết hợp với các nhà thiết kế thời trang đường phố nhằm tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

World Cup tăng nhiệt: Adidas lấn lướt Nike trong cuộc đua doanh số

Dù cả hai tập đoàn đều đầu tư mạnh tay cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, giới phân tích cho rằng Adidas đang khai thác hiệu quả hơn sức nóng từ World Cup để chuyển hóa thành doanh thu thực tế.

Theo dữ liệu từ M Science, doanh thu mảng trang phục của Adidas trong tháng 5 tăng tới 70% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 6. Động lực chính đến từ nhu cầu mua sắm áo đấu của người hâm mộ trước khi giải đấu khởi tranh.

Không chỉ hưởng lợi từ việc bán áo đấu, Adidas còn ghi nhận hiệu ứng tích cực tại hệ thống bán lẻ. Số liệu từ Placer.ai cho thấy lượng khách ghé thăm các cửa hàng Adidas tại Mỹ trong tuần đầu tiên của World Cup tăng 47% so với mức trung bình của năm 2026. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thương hiệu Đức đã tận dụng hiệu quả sức hút của giải đấu để kéo người tiêu dùng đến điểm bán.

Ở chiều ngược lại, các cửa hàng outlet của Nike tại Mỹ chỉ ghi nhận mức tăng khoảng 11%. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt trong khả năng khai thác cơ hội kinh doanh từ World Cup giữa hai thương hiệu hàng đầu thế giới.

Các nhà bán lẻ cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tại hệ thống JD Sports của Anh, áo đấu đội tuyển Mexico do Adidas sản xuất trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong tuần giữa tháng 6. Trong khi đó, áo đấu đội tuyển Mỹ của Nike đứng ở vị trí thứ hai về doanh số.

Nike đang khẳng định vị thế vững chắc của mình trong thị phần giày thi đấu. (Ảnh: BBC)

Tuy nhiên, Nike không hoàn toàn lép vế trong cuộc cạnh tranh này. Dữ liệu thị trường cho thấy khoảng 28% lượng hàng hóa phục vụ World Cup của Nike tại Mỹ đã rơi vào tình trạng hết hàng trong hai tuần đầu tiên của giải đấu, cao hơn đáng kể so với mức 7% của Adidas. Điều này cho thấy sức hút của thương hiệu Mỹ vẫn rất lớn, đặc biệt ở một số dòng sản phẩm giới hạn và nhóm khách hàng trung thành.

Ngoài lĩnh vực trang phục, World Cup còn là nơi các hãng thể thao cạnh tranh quyết liệt ở mảng giày thi đấu. Theo thống kê từ Reuters, trong số 528 cầu thủ đá chính tại giải đấu tính đến thời điểm hiện tại, có 232 cầu thủ sử dụng giày của Nike, trong khi Adidas bám sát phía sau với 218 cầu thủ.

Lợi thế trên sân cỏ giúp Nike duy trì độ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ trước hàng tỷ khán giả toàn cầu. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hãng đang nỗ lực giành lại thị phần sau nhiều năm đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Những năm gần đây, Nike gặp không ít thách thức khi sức hút của các dòng sản phẩm kinh điển như Dunk hay Air Jordan suy giảm. Đồng thời, hãng phải đối mặt với sự nổi lên của nhiều thương hiệu mới như On hay Deckers, những doanh nghiệp được đánh giá cao về khả năng đổi mới thiết kế và đáp ứng xu hướng tiêu dùng.

Theo Euromonitor International, thị phần giày thể thao toàn cầu của Nike đã giảm từ 29,2% năm 2022 xuống còn 22,9% vào năm ngoái. Điều này khiến World Cup 2026 trở thành cơ hội quan trọng để tập đoàn Mỹ lấy lại đà tăng trưởng cũng như củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Cuộc cạnh tranh giữa hai "gã khổng lồ" thể thao cũng đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Hồi tháng 4, Nike giành được quyền đàm phán độc quyền cung cấp bóng thi đấu cho UEFA, lĩnh vực vốn do Adidas nắm giữ suốt 25 năm. Ngược lại, Adidas liên tục giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực giày chạy và thể thao thành tích cao nhằm khẳng định vị thế đổi mới sáng tạo.

Giới chuyên gia nhận định Adidas đang là bên hưởng lợi rõ nét hơn từ sức nóng của World Cup 2026. Tuy nhiên, với quy mô kinh doanh lớn, mạng lưới phân phối rộng khắp và vị thế dẫn đầu ở nhiều phân khúc, Nike vẫn là đối thủ đáng gờm. Cuộc đua thương hiệu tỷ USD tại World Cup vì thế vẫn còn nhiều diễn biến hấp dẫn trong thời gian tới, khi cả hai tập đoàn đều xem bóng đá là một trong những chiến trường quan trọng nhất để chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.