Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào dự Lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, sáng 10/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, cùng đoàn đại biểu hai nước đã dự Lễ khởi công công trình Trường mầm non Thanh Hà tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Cô và trò Trường mầm non Thanh Hà đón Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, Trường mầm non Thanh Hà là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương nhân dịp Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Công trình có quy mô 2 dãy nhà 2 tầng với tổng diện tích sàn 1.646m², gồm 13 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng. Trong đó, có 6 phòng học, mỗi phòng 52m², phòng làm việc của ban giám hiệu nhà trường, phòng làm việc của giáo viên, phòng y tế, khu vực bếp và các phòng học chuyên dùng cho giáo dục thể chất, mỹ thuật và âm nhạc.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại Lễ khởi công Trường mầm non Thanh Hà.

Đại tá Trần Quang Trung khẳng định, công trình sẽ được triển khai xây dựng với trách nhiệm và tiến độ cao nhất, bảo đảm chất lượng và quy chuẩn quốc gia. Đặc biệt, ngoài chức năng phục vụ công tác giáo dục, chăm sóc các cháu thiếu nhi tại khu vực biên giới thuộc xã Kim Bảng, Trường mầm non Thanh Hà có thể được sử dụng làm nơi tránh, trú bão lụt cho nhân dân.

Thay mặt nhà trường và nhân dân địa phương, cô Trần Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với nhân dân biên giới; nhấn mạnh đây là quà tặng có giá trị và ý nghĩa nhân văn to lớn, thiết thực giúp đỡ các cháu học sinh trên địa bàn; đồng thời khẳng định cô, trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu bấm nút khởi công công trình.

Tiếp đó, hai đoàn đại biểu Việt Nam và Lào đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn Lào và trồng cây hữu nghị trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu hai nước Việt Nam – Lào dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.