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Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Bình Nguyên

Tối muộn ngày 19/6, Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với số lượng thí sinh đăng ký cao kỷ lục, vượt 1,2 triệu em.

Năm nay có hơn 347.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, ít hơn năm trước khoảng 17.000 em.

Trong kỳ thi năm ngoái, cả nước có 141 thí sinh đạt điểm 10 tiếng Anh. Điểm trung bình môn này là 5,38, còn điểm trung vị là 5,25.

Năm nay, đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

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Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Đáp án chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD&ĐT công bố như sau:

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#Kỳ thi tốt nghiệp #Thí sinh #Tiếng Anh #Đề thi #Giáo dục
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