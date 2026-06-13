Xuân Nghi từ ngôi sao nhí đến cô dâu hạnh phúc tuổi 32

Công khai ảnh cưới sau 4 năm yêu người bạn thuở nhỏ

Trên trang cá nhân, Xuân Nghi đăng tải bộ ảnh cưới bên Kenny Minh Vũ và chia sẻ về hành trình mới cùng người bạn đời. Nữ ca sĩ cũng hài hước viết: "Muốn đăng ảnh cưới mấy hôm nay thì cuối cùng cũng chia sẻ đây".

Trước đó, tháng 2/2026, Xuân Nghi xác nhận đã nhận lời cầu hôn. Theo Znews, cô chia sẻ: "Và rồi tôi lại buột miệng nói một câu ngốc nghếch như: Em đồng ý".

Kenny Minh Vũ là kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Anh không phải người mới xuất hiện trong cuộc đời Xuân Nghi. Cả hai quen biết nhau từ nhỏ nhưng từng có quãng thời gian mất liên lạc.

Nhiều năm sau, khi cùng sinh sống tại Mỹ, họ có cơ hội gặp lại. Những cuộc trò chuyện giúp cả hai kết nối trở lại trước khi tình bạn dần phát triển thành tình yêu. Đến nay, Xuân Nghi và Kenny Minh Vũ đã đồng hành cùng nhau được 4 năm.

Xuân Nghi - Kenny Minh Vũ. Ảnh: FB Xuân Nghi.

Khá kín tiếng về đời sống tình cảm, Xuân Nghi hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Vì vậy, thông tin kết hôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là thế hệ khán giả 8X, 9X từng lớn lên cùng hình ảnh "bé Xuân Nghi" trên các chương trình âm nhạc thiếu nhi.

Từ ngôi sao nhí đình đám đến hành trình trưởng thành

Đầu những năm 2000, Xuân Nghi là một trong những giọng ca nhí nổi bật của làng nhạc Việt. Khi mới 9 tuổi, cô phát hành album đầu tay "Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ". Trong giai đoạn 2005-2010, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành 5 album cá nhân và trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả.

Thời điểm ấy, cái tên Xuân Nghi xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình, sân khấu thiếu nhi và các sản phẩm âm nhạc dành cho trẻ em. Hình ảnh "bé Xuân Nghi" với nụ cười rạng rỡ cùng giọng hát trong trẻo đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.

Xuân Nghi ngày nhỏ. Ảnh: Dân Việt.

Không giống nhiều ngôi sao nhí lựa chọn rời xa nghệ thuật khi trưởng thành, Xuân Nghi vẫn theo đuổi con đường ca hát một cách nghiêm túc. Sau đó, cô sang Mỹ theo học ngành âm nhạc tại Đại học Nam California nhằm xây dựng nền tảng chuyên môn bài bản.

Việc sống xa gia đình giúp nữ ca sĩ học được sự tự lập, tính khiêm tốn và cách nhìn nhận bản thân thực tế hơn. "Tôi nghĩ nếu không đi Mỹ, có lẽ tôi sẽ mắc bệnh ngôi sao vì có một khoảng thời gian bị gia đình phàn nàn", nữ ca sĩ từng chia sẻ trên VOV.

Trở lại với nghệ thuật sau những năm học tập tại Mỹ, Xuân Nghi từng gây chú ý với ca khúc "Hãy nói" song ca cùng Đinh Mạnh Ninh. Tuy nhiên, hành trình chuyển mình từ một ngôi sao nhí sang nghệ sĩ trưởng thành không diễn ra dễ dàng như kỳ vọng.

Những năm tháng tìm kiếm bản sắc riêng

Khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, Xuân Nghi giới thiệu nhiều sản phẩm mới. Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa tạo được hiệu ứng mạnh như thời cô còn là sao nhí. Chia sẻ với VOV, nữ ca sĩ thừa nhận từng trải qua giai đoạn trầm cảm nhẹ khi các sản phẩm âm nhạc không đạt được kết quả như kỳ vọng vì không phù hợp với thị hiếu của công chúng.

Xuân Nghi từng chia sẻ về cú sốc khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật vào năm 2018. "Năm 2018, tôi về Việt Nam một mình để thử sức và phát hành được một bài hát. Nhưng khi về Việt Nam tôi lại bị sốc văn hóa, một năm đó thực sự khó khăn với tôi. Tôi cứ nghĩ sẽ làm được nhiều việc nhưng lại loay hoay chẳng biết làm sao", Tiền Phong dẫn lời Xuân Nghi.

Áp lực lớn nhất, theo Xuân Nghi, không đến từ hình ảnh "bé Xuân Nghi" mà từ kỳ vọng cô tự đặt ra cho bản thân trên hành trình theo đuổi âm nhạc. "Tôi không áp lực cái bóng bé Xuân Nghi bằng chuyện tự tạo áp lực bản thân phải thành công", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ảnh: FB Xuân Nghi.

Xem tuổi thơ là một gia tài quý giá

Xuân Nghi nhiều lần khẳng định cô không tìm cách tách mình khỏi hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của khán giả. Chia sẻ với Dân Việt, Xuân Nghi cho biết cô xem tuổi thơ nổi tiếng là một gia tài quý giá.

"Không có bé Xuân Nghi thì chắc chắn tôi đã không được như ngày hôm nay. Tôi xem tuổi thơ của mình như một bước đệm để bản thân có thể tiến xa hơn trong tương lai", cô nói.

Nữ ca sĩ không dám nhận danh xưng "thần đồng âm nhạc". Cô từng chia sẻ: "Tôi biết ơn vì mọi người đã dùng danh xưng hoa mỹ, hoành tráng này để gọi mình nhưng không dám nhận".

Năm 2024, Xuân Nghi góp mặt trong đội hình Hoa Đạp Gió tại chung kết Chị đẹp đạp gió. Đây được xem là một trong những dấu ấn nổi bật của cô trong giai đoạn gần đây, sau nhiều năm hoạt động chủ yếu tại Mỹ.

Nữ ca sĩ từng ví von: "Nếu bé Xuân Nghi là bằng Cử nhân thì Chị đẹp Xuân Nghi là bằng Thạc sĩ". Sau khi tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, cô cảm thấy tự hào vì có thêm một dấu mốc mới trong hành trình nghệ thuật.

Ảnh: FB Xuân Nghi.

Sau nhiều năm học tập, trải nghiệm và tìm kiếm bản sắc riêng, nữ ca sĩ chọn mang theo những ký ức đẹp của "bé Xuân Nghi" để tiếp tục hành trình mới bên người bạn đời đã đồng hành cùng mình suốt 4 năm.