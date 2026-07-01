VinUni và UPenn: Từ nhận hỗ trợ kỹ thuật đến hợp tác đối đẳng

Trường Đại học VinUni và Đại học Pennsylvania vừa chính thức trao thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, thúc đẩy việc trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên và hợp tác nghiên cứu giữa VinUni và toàn bộ hệ thống các trường trực thuộc Đại học Pennsylvania, không chỉ giới hạn ở Trường Y Perelman. Đặc biệt, VinUni và Đại học Pennsylvania đặt mục tiêu cùng thiết kế, cùng giảng dạy các chương trình thạc sĩ và đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Giáo dục y khoa, Lãnh đạo hệ thống y tế và Quản trị bệnh viện, vươn tầm ảnh hưởng ở phạm vi khu vực.

“Số trường đại học Việt Nam hợp tác đối đẳng với đại học hàng đầu thế giới hiện nay rất ít, VinUni là trường ngoài công lập đầu tiên. Đây là điều rất đáng mừng của giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt là khi Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa đại học Việt Nam lọt top 100 thế giới”, Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, việc hợp tác đối đẳng là rất khó vì đòi hỏi trường đại học phải có đội ngũ giảng viên là những nhà nghiên cứu xuất sắc tương ứng với đại học hàng đầu thì mới có thể hợp tác với họ.

Từ nhận hỗ trợ kỹ thuật đến… hợp tác đối đẳng

8 năm trước, VinUni mới chỉ là một ý tưởng đầy khát vọng và hoài bão về một trường đại học tinh hoa đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam của Tập đoàn Vingroup. Ý tưởng ấy nằm vẻn vẹn trên một tờ giấy A4, được Tiến sĩ Lê Mai Lan mang sang Mỹ, gõ cửa từng trường đại học thuộc khối Ivy League - nhóm các trường đại học tư thục xuất sắc nhất - đề nghị hỗ trợ chuyên môn để xây dựng một đại học mới từ con số 0.

“Nhiều trường đã lịch sự từ chối, họ không biết mình là ai, nhưng chúng tôi không từ bỏ", Tiến sĩ Lê Mai Lan nhớ lại.

Năm 2018, UPenn là một trong hai trường Ivy League đầu tiên đồng ý đồng hành cùng VinUni.

UPenn là một trong hai trường Ivy League đầu tiên đồng ý đồng hành cùng VinUni. Để đi đến lễ ký kết hợp tác đầu tiên vào năm 2018, hai bên đã mất 7 tháng làm việc sát sao. Theo đó, UPenn hỗ trợ VinUni thiết kế mô hình chiến lược, xây dựng chương trình, đào tạo giảng viên theo đẳng cấp giáo dục khoa học sức khỏe thế giới. Để đảm bảo chất lượng và kết quả cuối cùng, UPenn còn biệt phái nhân sự sang làm giám đốc chương trình đào tạo.

Dù coi đây là “cơ hội hiếm có” để kiến tạo một trường đại học đẳng cấp thế giới hoàn toàn mới và “thực sự được truyền cảm hứng” từ khát vọng của VinUni, nhưng Giáo sư Glen Gaulton, Phó Hiệu trưởng Trường Y khoa Perelman kiêm Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu của UPenn cho hay, khi đó, ông và lãnh đạo UPenn cũng rất lo lắng. Việc đặt tên UPenn bên cạnh một đại học thậm chí còn ở trên giấy có thể gây rủi ro cho danh tiếng của trường nếu chương trình không thành công.

“Tuy nhiên, hai bên vẫn quyết định hợp tác dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu, và thực tế đã chứng minh quyết định đó là đúng”, Giáo sư Glen Gaulton nói.

Sau 8 năm, mối quan hệ đã thay đổi về chất. Từ một trường đại học cần sự hỗ trợ chuyên môn và sự xác thực chất lượng của UPenn để xây dựng chương trình, VinUni đã dần khẳng định chất lượng học thuật tầm quốc tế để trở thành đối tác bình đẳng, đủ năng lực cùng trường đại học hàng đầu thế giới này thiết kế và đào tạo chương trình thạc sĩ.

“Nếu giai đoạn đầu, UPenn giúp Vingroup xây dựng một “startup” là VinUni thì bây giờ giữa chúng tôi là quan hệ đối tác cân bằng chứ không chỉ là tư vấn từ một phía”, Giáo sư Glen Gaulton nhấn mạnh. Nói cách khác, VinUni giờ đây không chỉ là nơi tiếp nhận chuẩn mực từ UPenn, mà đã trở thành một đối tác học thuật có năng lực cùng UPenn phát triển chương trình, đào tạo giảng viên, mở rộng nghiên cứu và tạo ảnh hưởng ra khu vực.

Uy tín được kiểm chứng bằng thực tiễn, không chỉ bằng giấy chứng nhận

Theo các chuyên gia, việc UPenn mở rộng hợp tác đã khẳng định sự thừa nhận về uy tín, chất lượng đào tạo đẳng cấp quốc tế của VinUni. Đây không chỉ là cột mốc lớn với chính VinUni mà còn có thể trở thành một tình huống điển hình cho cách một đại học 6 tuổi đời thần tốc xây dựng uy tín học thuật với một đối tác có lịch sử 286 năm.

VinUni là trường đại học đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có các chương trình Bác sĩ nội trú đạt chuẩn ACGME-I và chương trình Cử nhân Điều dưỡng đạt kiểm định ACEN – các chuẩn kiểm định cao nhất thế giới cho các ngành học này.

VinUni là trường đại học đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có các chương trình Bác sĩ nội trú đạt chuẩn ACGME-I cũng như có chương trình Cử nhân Điều dưỡng đạt kiểm định ACEN – các chuẩn kiểm định cao nhất thế giới cho các ngành học này.

Năm 2024, VinUni từng lập kỳ tích khi là trường đại học trẻ nhất với tốc độ nhanh nhất trên thế giới đạt chứng nhận QS 5 sao toàn diện, chỉ sau 4 năm đào tạo với khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp.

Nhưng UPenn không chỉ đo chất lượng bằng văn bản chứng nhận kiểm định quốc tế, họ nhìn vào chất lượng thực chứng. “Chúng tôi đã có 8 năm đồng hành với VinUni, hơn 250 giảng viên UPenn đã sang VinUni làm việc và sát cánh cùng giảng viên VinUni. Đồng thời Upenn cũng đón rất nhiều giảng viên, sinh viên VinUni sang trao đổi. Điều đó giúp UPenn có thể đánh giá thực chất chất lượng đào tạo của trường”, Giáo sư Glen Gaulton chia sẻ.

Trong 3 năm gần đây, VinUni đã cử 16 sinh viên sang UPenn để theo học chương trình thạc sĩ tích hợp VinUni – UPenn. Ngay mùa thu này, 6 sinh viên sẽ tiếp tục sang UPenn theo chương trình này. Tỷ lệ sinh viên VinUni nhận được thư mời nhập học/tổng số đơn ứng tuyển là 70% trong khi mức trung bình chỉ 5%, một tỷ lệ hết sức ấn tượng. Trong số 10 em đã học xong thạc sĩ, có 2 em nhận học bổng toàn phần của UPenn để học lên tiến sĩ, các em khác đã đầu quân cho các tập đoàn quốc tế hoặc các công ty công nghệ của Vingroup.

Giáo sư Glen Gaulton – Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu của UPenn phát biểu tại Lễ Tốt nghiệp VinUni 2026 đánh dấu cột mốc hợp tác đối đẳng giữa hai trường

“Có giảng viên UPenn nhận định sinh viên VinUni có chất lượng không thua kém, thậm chí tốt hơn cả sinh viên của UPenn”, Giáo sư Glen Gaulton cho hay.

Tiến sĩ Lê Mai Lan tự hào cho biết nếu 8 năm trước, VinUni phải rất vất vả để được UPenn đồng ý hỗ trợ thì bây giờ, việc tiếp tục hợp tác giai đoạn mới đến như một lẽ tự nhiên. “ Trong giáo dục đẳng cấp, thật khó để có đường tắt. Chúng tôi phải cố gắng chứng minh chất lượng bằng sự bền bỉ, kiên định, nhất quán từ năm này qua năm khác.” bà Mai Lan nói.

Đồng hành chinh phục mục tiêu mới

VinUni công bố mục tiêu lọt top 100 đại học xuất sắc nhất, cạnh tranh với các đại học danh tiếng đã có hàng trăm năm lịch sử trên khắp thế giới, một tham vọng vô cùng lớn. “UPenn muốn đồng hành cùng VinUni trong hành trình chinh phục mục tiêu này và mong muốn xây dựng cơ hội phát triển hơn, tập trung vào phát triển nhân tài.”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Julie Sochalski, Phó Hiệu trưởng Đào tạo, Trường Điều dưỡng UPenn nói.

Tiến sĩ Lê Mai Lan bổ sung, dù đi sau, nhưng VinUni có một lợi thế đặc biệt hiếm có, đó là hệ sinh thái đa dạng và hùng mạnh của Tập đoàn Vingroup. Vì thế, ngoài việc công bố chương trình VinUni 500 để thu hút nhân tài, VinUni cũng vừa công bố xây dựng Tổ hợp Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo V-RIC với định hướng là một hệ thống các phòng lab và không gian thử nghiệm sandbox, vận hành theo cơ chế đồng kiến tạo, gắn trực tiếp với chu kỳ phát triển sản phẩm của các đơn vị trong hệ sinh thái.

Đây sẽ là nơi sinh viên và nghiên cứu sinh VinUni được tiếp cận các bài toán thật, thử nghiệm các giải pháp thật, và sớm làm quen với môi trường đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, robot, xe điện, bán dẫn và khởi nghiệp công nghệ cao.

Theo Tiến sĩ Lê Mai Lan, ba trụ cột trường hướng tới là công nghệ, hội nhập và phụng sự vì con người. Việc tiếp tục hợp tác với UPenn trên tầm cao mới là bước đi quan trọng để thực hiện các mục tiêu này.

Hành trình và mục tiêu VinUni hướng tới cũng chính là khát vọng đưa đại học Việt Nam lọt top đầu thế giới, đưa giáo dục Việt Nam vươn lên nhóm 20 toàn cầu được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, ưu tiên hợp tác với các đại học đẳng cấp thế giới cũng là con đường các đại học Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã đi để nâng tầm chất lượng./.