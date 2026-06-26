Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu gần 6.000 tỷ đồng

Vào những ngày cuối tháng 6, thủ phủ vải thiều Bắc Ninh đang rộn ràng bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ, với sản lượng ước tính đạt khoảng 36.500 tấn.

Hiện tại, các vùng trồng vải lớn tại địa phương đang tập trung cao độ cho đợt thu hoạch chính vụ cuối tháng 6, dự kiến mang lại 36.500 tấn. Theo dự báo của Sở Công Thương, tổng sản lượng cả năm 2026 của tỉnh đạt khoảng 125.000 tấn, tương đương gần 61% so với cùng kỳ năm trước.

Vải thiều Bắc Ninh đang rộn ràng bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ. (Ảnh: VOV)

Tuy nhiên, nguồn cung giảm lại đẩy giá trị thương mại của quả vải lên cao. Đại diện Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, Phó Giám đốc Nguyễn Thế Thi chia sẻ với Vietnamnet, tính đến giữa tháng 6/2026, doanh thu từ vải thiều toàn tỉnh đã đạt khoảng 3.665 tỷ đồng. Như vậy, dù chưa kết thúc vụ, túi tiền của người trồng vải đã bỏ túi khoản doanh thu bằng gần 99% của cả mùa vụ năm 2025.

Thực tế ghi nhận tại các thủ phủ vải thiều cho thấy, nghịch lý "mất mùa được giá" đang mang lại niềm vui lớn cho nông dân. Dù năng suất sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 5-6 tấn/ha (giảm một nửa so với mức 12-14 tấn/ha của các vụ trước), nhưng thu nhập của người trồng vải lại tăng trưởng vượt trội nhờ mặt bằng giá cao kỷ lục.

Giá vải hiện được duy trì ở mức rất cao: dòng cao cấp có giá bán cận mốc 80.000 đồng/kg, loại phổ biến dao động quanh mức 70.000 đồng/kg và ngay cả loại có chất lượng thấp nhất cũng chạm ngưỡng 60.000 đồng/kg.

Nhiều chủ vườn phấn khởi cho biết, thị trường tiêu thụ năm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm nhờ lực cầu đa dạng. Không chỉ có thương lái nội địa và các doanh nghiệp xuất khẩu, nhiều thương nhân Trung Quốc đã tìm đến tận vườn để thu mua trực tiếp. Đặc biệt, xu hướng du lịch trải nghiệm miệt vườn phát triển mạnh cũng mở ra một kênh tiêu thụ tại chỗ cực kỳ hiệu quả cho bà con.

Mặt bằng giá cao kỷ lục của mùa vụ năm nay không chỉ mang lại niềm vui cho nhà vườn mà còn đặt các nhà buôn vào một cuộc đua săn đón nguồn cung. Dưới góc nhìn của giới thương lái, thị trường tiêu thụ năm nay diễn biến vô cùng sôi động nhưng lại chịu áp lực lớn về sản lượng.

Chị Hà Thị Nga, một thương lái dày dạn kinh nghiệm tại thủ phủ vải, cho biết các dòng vải phân khúc cao cấp, mẫu mã đẹp đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu luôn trong tình trạng "cháy hàng". Tuy nhiên, do sản lượng toàn vùng sụt giảm mạnh, việc gom đủ hàng trở thành bài toán không hề dễ dàng. Chị Nga chia sẻ, nếu như vào mùa vụ năm 2025, cơ sở của chị dễ dàng tiêu thụ tới gần 500 tấn vải, thì năm nay, nguồn cung khan hiếm khiến sản lượng thu mua dự kiến sẽ bị kéo giảm, chỉ còn dao động trong khoảng 200 đến 300 tấn.

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, điểm sáng mang tính đột phá của mùa vải năm nay chính là sự bùng nổ của các phương thức tiêu thụ hiện đại.

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, nhiều hộ nông dân đã chủ động đưa quả vải lên các sàn thương mại điện tử, đồng thời tận dụng triệt để sức mạnh của mạng xã hội thông qua các phiên livestream ngay tại nhà vườn. Chiến lược "số hóa" này đã đem lại quả ngọt lớn: những lô vải thiều chuẩn chất lượng từ các "vườn vải đẹp" dễ dàng chốt đơn với mức giá cao, dao động từ 70.000-75.000 đồng/kg.

Song song với trục tiêu thụ nội địa, bức tranh xuất khẩu vải thiều năm nay cũng ghi nhận những cột mốc rực rỡ. Số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tiêu thụ thành công khoảng 107.000 tấn vải thiều, đạt hơn 85% tổng sản lượng dự kiến toàn vụ. Trong đó, dòng chảy nội địa hấp thụ khoảng 77.000 tấn, khối lượng xuất khẩu đạt khoảng 30.000 tấn. Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường chủ lực với sản lượng thu mua lên tới 29.000 tấn.

Đáng chú ý, phân khúc nông sản cao cấp của Bắc Ninh tiếp tục bứt phá và khẳng định vị thế tại các thị trường khó tính trên thế giới. Cụ thể, Nhật Bản đã nhập khẩu khoảng 260 tấn, Canada đón nhận 170 tấn và thị trường Liên minh châu Âu (EU) là khoảng 110 tấn.

Cú hích kép từ việc giá bán lập đỉnh và thị trường thông thoáng đã đưa tổng doanh thu cả vụ vải năm 2026 của Bắc Ninh ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng ngoạn mục hơn 158% so với cùng kỳ năm 2025. Theo đánh giá của ngành Công Thương địa phương, điều làm nên thắng lợi của mùa vụ năm nay chính là chất lượng quả vải được nâng lên rõ rệt, mẫu mã đẹp và tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu vượt trội. Những nỗ lực bền bỉ trong công tác xúc tiến thương mại và mở rộng giỏ thị trường quốc tế đã thành công trong việc định vị và nâng tầm giá trị kinh tế bền vững cho thương hiệu vải thiều Bắc Ninh.

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