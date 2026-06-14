Va chạm tàu du lịch trên Vịnh Lan Hạ khiến một người tử vong

Tối ngày 14/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, khoảng 8h40 sáng cùng ngày, tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng xảy ra vụ va chạm đường thủy giữa tàu du lịch Eco 86 (BKS HP-5665) chở 31 khách và thuyền máy Bảy Hoa (BKS HP-3847) chở 11 khách (tổng số 42 khách) làm thuyền máy Bảy Hoa bị chìm.

Hiện trường vụ tai nạn

Người dân cùng Công an đặc khu Cát Hải đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa toàn bộ 11 hành khách trên phương tiện bị nạn lên tàu Eco 86 và vào bờ an toàn.

Trong quá trình cứu nạn, chị N.T.N, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên, có biểu hiện khó thở, ngất và được đưa vào Trung tâm Y tế Cát Hải cấp cứu, sau đó đã tử vong vào khoảng 9h10 cùng ngày.

Ngoài nạn nhân N.T.N bị tử vong, 41 khách còn lại đều an toàn, sức khỏe ổn định. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước đó, thông tin từ Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng, Đại diện Cảng vụ khu vực I đã kiểm tra các điều kiện an toàn về phương tiện, thuyền viên và cấp phép rời bến Bèo cho hai tàu chở khách tham quan vịnh Lan Hạ. Gồm tàu HP 5665 chở 31 hành khách Việt Nam cùng 3 thuyền viên và tàu HP 3847 chở 10 hành khách cùng một thuyền viên. Khoảng 9h5 cùng ngày, khi hai tàu đang hành trình chạy song song tại khu vực cửa Vạn Bội trên vịnh Lan Hạ, tàu HP 5665 va chạm với tàu HP 3847.

Theo dữ liệu kiểm định, tàu HP 5665 có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực đến ngày 15/10/2027. Tàu HP 3847 có giấy chứng nhận còn hiệu lực đến ngày 14/10. Video ghi lại vụ việc cho thấy các tàu du lịch, thuyền và ca nô hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, liên tục thả phao cứu sinh để hỗ trợ cứu nạn.

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