Tưởng con chỉ giật mình, cha mẹ có thể bỏ lỡ dấu hiệu động kinh nguy hiểm

Các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng 2, TP HCM cho biết, hội chứng West thường xuất hiện ở trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi, một số trường hợp có thể khởi phát gần giai đoạn sơ sinh. Đặc trưng của bệnh là các cơn co thắt, kèm theo nguy cơ chậm phát triển tâm thần - vận động nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia thần kinh nhi, thách thức lớn nhất trong phát hiện hội chứng West là các cơn co thắt rất dễ bị nhầm với những phản xạ sinh lý thường gặp ở trẻ nhỏ như giật mình, vươn vai hoặc biểu hiện khó chịu do đau bụng.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, cha mẹ có thể nhận thấy một số dấu hiệu khác biệt.

Đầu tiên là tính chất rập khuôn của cơn co thắt. Trẻ thường thực hiện cùng một động tác lặp đi lặp lại mỗi lần xuất hiện cơn, chẳng hạn gật đầu, đưa hai tay lên đầu hoặc gập người theo một kiểu cố định. Trong khi đó, phản xạ giật mình sinh lý thường xảy ra ngẫu nhiên, không có khuôn mẫu rõ ràng.

Một đặc điểm quan trọng khác là cách xuất hiện của cơn. Mỗi cơn co thắt thường chỉ kéo dài vài giây nhưng hay xảy ra thành từng chuỗi gồm nhiều cơn liên tiếp. Các cơn này thường xuất hiện ngay sau khi trẻ thức dậy. Ngược lại, giật mình sinh lý thường chỉ xuất hiện đơn lẻ.

Đặc biệt, dấu hiệu có giá trị cảnh báo cao là sự thay đổi trong tiếp xúc mắt và khả năng tương tác của trẻ. Trong hoặc ngay sau cơn co thắt, trẻ có thể mất tập trung với môi trường xung quanh, ánh mắt trở nên lơ đãng hoặc có biểu hiện sợ hãi.

Đây là biểu hiện không gặp ở phản xạ giật mình sinh lý, bởi trẻ vẫn duy trì giao tiếp mắt và phản ứng bình thường với cha mẹ.

Ngoài các cơn co thắt, cha mẹ cần theo dõi sát quá trình phát triển của trẻ.

Một trong những biểu hiện đáng lo ngại nhất của hội chứng West là sự thoái triển phát triển. Trẻ đang đạt được các mốc vận động phù hợp với lứa tuổi nhưng đột ngột mất đi những kỹ năng đã có.

Ví dụ, trẻ từng ngồi vững nhưng sau đó ngồi kém hơn, từng lẫy thành thạo nhưng dần không còn khả năng lẫy. Những thay đổi này có thể là dấu hiệu cho thấy não bộ đang bị ảnh hưởng bởi các cơn động kinh.

Bất kỳ biểu hiện thoái lui nào về vận động, nhận thức hoặc tương tác xã hội ở trẻ nhũ nhi đều cần được đánh giá y khoa sớm.

Phát hiện sớm dấu hiệu bệnh lý ở trẻ sơ sinh giúp con phát triển khỏe mạnh - Ảnh minh họa nguồn Internet

Trong lĩnh vực thần kinh nhi, hội chứng West thường được nhắc đến cùng nguyên tắc "Time is Brain" – thời gian chính là não bộ.

Mỗi ngày chậm trễ điều trị đều có thể làm tăng nguy cơ tổn thương não, ảnh hưởng đến khả năng vận động, ngôn ngữ, nhận thức của trẻ.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến thoái triển vận động, chậm phát triển trí tuệ nặng, rối loạn thần kinh kéo dài, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khoảng 50% trẻ được điều trị trong vòng 2 tuần đầu kể từ khi khởi phát cơn có khả năng kiểm soát tốt các cơn co thắt và phát triển gần như bình thường.

Ngược lại, khi thời gian điều trị bị trì hoãn quá 2 tháng, hiệu quả điều trị và tiên lượng phát triển thường giảm đáng kể.

Vì vậy, ngay khi nhận thấy những cử động lặp đi lặp lại bất thường, các cơn co thắt theo chuỗi hoặc dấu hiệu mất tiếp xúc mắt, trẻ cần được đánh giá chuyên khoa thần kinh nhi càng sớm càng tốt.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo cha mẹ nên ghi lại video những cơn bất thường của trẻ để cung cấp cho bác sĩ trong quá trình thăm khám. Đây là nguồn thông tin rất hữu ích bởi cơn co thắt đôi khi diễn ra rất ngắn và dễ bị bỏ sót khi chỉ mô tả bằng lời.

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