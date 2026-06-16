Từ châu Phi trở về, nhiều người nhập viện vì chủng ký sinh trùng nguy hiểm

Anh H.V.T. (36 tuổi, Thanh Hóa), từng làm việc nhiều năm tại Congo. Trong thời gian lao động tại đây, đặc biệt vào mùa mưa, anh nhiều lần mắc sốt rét. Có thời điểm, bệnh tái phát từ 1–3 lần mỗi tháng. Tuy nhiên, mỗi lần lên cơn sốt, anh chỉ được truyền dịch cắt cơn rồi tiếp tục làm việc mà chưa được điều trị triệt để.

Lo ngại tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm, anh quyết định trở về Việt Nam. Khoảng hai tuần sau khi về nước, người bệnh xuất hiện trở lại các triệu chứng quen thuộc như sốt cao gần 40 độ C, rét run, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi kéo dài. Gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

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Kết quả xét nghiệm tại cơ sở y tế địa phương xác định anh dương tính với ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Sau khi được điều trị tích cực bằng các thuốc chống sốt rét đặc hiệu đường tiêm và đường uống, bệnh nhân đáp ứng tốt. Tình trạng sốt được kiểm soát, các chỉ số xét nghiệm cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

​BSCKII Trần Duy Hưng, Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Plasmodium falciparum là chủng ký sinh trùng gây sốt rét phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân của nhiều trường hợp diễn biến nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ bệnh nặng; suy đa cơ quan và tử vong.

Theo các chuyên gia truyền nhiễm, sốt rét do Plasmodium falciparum có khả năng gây tổn thương nhiều cơ quan quan trọng như não, gan, thận, phổi và hệ tuần hoàn. Một số trường hợp có thể diễn tiến rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn, khiến việc chẩn đoán sớm đóng vai trò quyết định hiệu quả điều trị.

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BSCKII Trần Duy Hưng cảnh báo, người có biểu hiện sốt cấp tính sau khi trở về từ nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia châu Phi – nơi bệnh sốt rét vẫn còn lưu hành – cần nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và làm xét nghiệm.

Việc khai báo đầy đủ lịch sử đi lại, làm việc hoặc sinh sống tại các vùng có sốt rét lưu hành là thông tin quan trọng giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán sớm, từ đó điều trị kịp thời và giảm nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo những người chuẩn bị đến các quốc gia có dịch tễ sốt rét cần chủ động tìm hiểu nguy cơ mắc bệnh, thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi đốt như ngủ màn, sử dụng hóa chất xua muỗi, mặc quần áo dài tay khi hoạt động ngoài trời vào buổi tối.

Bên cạnh đó, người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn sử dụng thuốc dự phòng sốt rét khi cần thiết, đặc biệt trong trường hợp lưu trú dài ngày tại các khu vực có nguy cơ cao.

Dấu hiệu cảnh báo sốt rét cần đi khám ngay - Sốt cao đột ngột, có thể trên 39–40 độ C. - Rét run dữ dội, cảm giác lạnh dù được giữ ấm. - Đau đầu, đau mỏi cơ, mệt mỏi kéo dài. - Buồn nôn, chóng mặt. - Có tiền sử vừa trở về từ vùng lưu hành sốt rét, đặc biệt tại các quốc gia châu Phi. Các chuyên gia lưu ý, sốt rét hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Ngược lại, việc chủ quan hoặc tự dùng thuốc không đúng phác đồ có thể khiến bệnh tái phát, diễn biến nặng và đe dọa tính mạng.

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