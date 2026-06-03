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Toyota ra mắt GRMN Corolla 2027 hiệu năng cao, khoảng 1,5 tỷ đồng

Nguyễn Anh

Hãng xe Toyota vừa chính thức giới thiệu GRMN Corolla 2027, phiên bản hiệu năng cao nhất từng được phát triển dựa trên mẫu hatchback Corolla.

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Toyota GRMN Corolla 2027 vừa ra mắt là phiên bản hiệu năng cao nhất từng được phát triển dựa trên mẫu hatchback Corolla. Mẫu xe mới được nâng cấp toàn diện về động cơ, khung gầm, khí động học và giảm trọng lượng, hướng đến những khách hàng đam mê trải nghiệm lái.
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GRMN là viết tắt của cụm từ "Gazoo Racing tuned by the Meister of Nürburgring", danh hiệu cao nhất dành cho các dòng xe hiệu năng đặc biệt của Toyota. Theo hãng xe Nhật Bản, GRMN Corolla đã trải qua quá trình thử nghiệm chuyên sâu tại đường đua Nürburgring (Đức) và được phát triển dựa trên kinh nghiệm thu thập từ giải đua sức bền Super Taikyu tại Nhật Bản.
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Ngoại thất cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hàng loạt chi tiết bằng sợi carbon như nắp ca-pô, vòm bánh trước, cánh hướng gió bên và cánh gió lớn phía sau. Đặc biệt, cánh gió đuôi xe có thể điều chỉnh 5 mức khác nhau nhằm tối ưu hiệu quả khí động học trên đường đua.
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Xe được trang bị bộ mâm rèn 18 inch sơn màu đồng mờ kết hợp với lốp hiệu suất cao Michelin Pilot Sport Cup 2, có bề rộng lớn hơn so với phiên bản GR Corolla tiêu chuẩn.
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Nhờ những tinh chỉnh mới, Toyota GRMN Corolla 2027 mới nhẹ hơn khoảng 40 kg so với phiên bản GR Corolla tiêu chuẩn. Khu vực ghế sau được thay thế bằng thanh giằng nhằm gia tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.
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Bên trong khoang lái, Toyota lắp đặt cặp ghế thể thao dạng bucket làm từ vật liệu polymer gia cường sợi thủy tinh. Ghế ngồi được hạ thấp nhằm cải thiện tư thế lái và hỗ trợ thao tác với bàn đạp côn khi vận hành thể thao. Nội thất sử dụng tông màu đỏ - đen chủ đạo cùng nhiều chi tiết ốp carbon và da lộn.
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Dưới nắp ca-pô vẫn là động cơ tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.6L quen thuộc. Tuy nhiên, mô-men xoắn đã được nâng từ 400 Nm lên 408 Nm, trong khi công suất giữ nguyên ở mức 221 kW (gần 300 mã lực). Một số thị trường như Nhật Bản thậm chí sẽ nhận phiên bản có mô-men xoắn lên tới 415 Nm.
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Động cơ được bổ sung hệ thống phun nước làm mát intercooler tương tự GR Yaris nhằm duy trì hiệu suất ổn định trong điều kiện vận hành cường độ cao. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động AWD và hộp số sàn 6 cấp là trang bị tiêu chuẩn duy nhất.
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Toyota cũng nâng cấp hệ thống treo với giảm xóc monotube mới được tinh chỉnh riêng cho Nürburgring. Hệ thống lái và hệ dẫn động bốn bánh cũng được hiệu chỉnh lại nhằm cải thiện khả năng kiểm soát khi xe vận hành ở giới hạn cao.
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Theo kế hoạch, Toyota GRMN Corolla 2027 sẽ được bán ra tại Australia từ năm tới với số lượng giới hạn. Giá bán chưa được công bố nhưng nhiều khả năng sẽ vượt mốc 80.000 AUD, tương đương 1,5 tỷ đồng.
Video: Xem chi tiết Toyota GRMN Corolla 2027 mới.
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