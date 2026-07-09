Tìm thấy mảnh vỡ máy bay rơi ngoài khơi bờ biển Pakistan

AP dẫn lời các quan chức cho biết, chiếc máy bay, do hãng hàng không tư nhân K2 Airways khai thác, đã cất cánh từ Sharjah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và báo cáo sự cố hệ thống dẫn đường trước khi mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào cuối ngày 7/7.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan trên mạng X, hải quân Pakistan và các đội dân sự trên máy bay và tàu thuyền đã tìm thấy mảnh vỡ máy bay sau khoảng 12 giờ tìm kiếm trên biển Ả Rập.

Hải quân Pakistan di chuyển mảnh vỡ máy bay chở hàng của hãng hàng không tư nhân K2 Airways lên tàu sau khi trục vớt chúng từ vùng biển sâu gần Omara, cách Karachi khoảng 360 km về phía tây, Pakistan, ngày 8/7/2026. Ảnh: Hải quân Pakistan/AP.

Lực lượng tìm kiếm đang phải đối mặt với biển động dữ dội và họ vẫn đang tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn mất tích cũng như phần xác máy bay còn lại. Tuy nhiên, điều này có thể gặp khó khăn hơn vì khu vực này được cho là có độ sâu khoảng 3.000 mét, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng.

"Việc thu hồi mảnh vỡ không chắc chắn giúp xác định chính xác vị trí máy bay rơi vì dòng hải lưu, sóng và gió có thể cuốn các mảnh vỡ trôi đi xa khỏi nơi phi cơ gặp nạn", Chuẩn đô đốc nghỉ hưu Faisal Shah cho hay.

Trong một tuyên bố, hãng hàng không K2 Airways đã xác định các thành viên phi hành đoàn mất tích gồm có cơ trưởng Muhammad Rizwan Idris, cơ phó Faisal Jatoi, các kỹ sư Muhammad Hamid và Muhammad Arif Siddiqui, và nhân viên bốc xếp hàng hóa Muhammad Taufiq Khan.

"Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn của các đồng nghiệp", thông báo cho biết.

Ông Ghulam Nabi Bahrani, bố vợ của cơ phó Faisal Jatoi, cho biết gia đình vẫn thường xuyên liên lạc với anh khi anh ở Sharjah, và anh đã gọi điện cho vợ ngay trước khi khởi hành hôm 7/7. Ông Bahrani cho biết các quan chức Chính phủ đã liên lạc với gia đình kể từ khi máy bay mất tích.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực sẵn có cho nỗ lực tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan cho biết dữ liệu radar cho thấy máy bay đã thay đổi hướng đột ngột và nhanh chóng hạ độ cao trước khi mất liên lạc radar và vô tuyến vào khoảng 21h21 tối 7/7, cách Karachi khoảng 155 hải lý về phía tây.

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