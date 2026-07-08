Máy bay chở hàng mất tích ngoài khơi Pakistan

AP dẫn thông tin từ các nhà chức trách Pakistan cho biết, một máy bay chở hàng với 5 thành viên phi hành đoàn đã mất tích ngoài khơi cảng Karachi của Pakistan vào tối 7/7, sau khi hạ độ cao nhanh chóng và mất liên lạc với kiểm soát không lưu trong chuyến bay cất cánh từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cơ quan quản lý sân bay Pakistan đăng trên mạng xã hội X rằng các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành trên biển Ả Rập. Nguyên nhân khiến máy bay mất tích hiện đang được xác định.

Theo cơ quan này, chiếc Boeing 737 do hãng K2 Airways có trụ sở tại Karachi vận hành, thực hiện chuyến bay chở hàng từ Sharjah (UAE) đến Karachi, đã báo cáo gặp sự cố hệ thống định vị vào lúc 21h18 giờ địa phương.

Một máy bay Boeing 737-400 của hãng K2 Airways Cargo. Ảnh: X/@AirNavRadar. xemptyz

Dữ liệu radar cho thấy máy bay hạ độ cao nhanh và đổi hướng đột ngột vào khoảng 21h21, trước khi radar và liên lạc vô tuyến bị mất ở vị trí cách Karachi khoảng 155 hải lý về phía tây.

Các nhà chức trách đã kích hoạt Trung tâm Điều phối Cứu nạn và triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển thông qua nhiều lực lượng để xác định vị trí máy bay mất tích, theo thông tin từ cơ quan quản lý sân bay.

Chuyên gia hàng không Imran Aslam trả lời kênh ARY News địa phương rằng nguyên nhân khiến máy bay biến mất khỏi radar vẫn chưa rõ. Ông cho biết, ngay cả khi máy bay gặp sự cố động cơ, thông thường nó vẫn có thể tiếp tục lượn chứ không rơi đột ngột. “Tôi vẫn không hiểu vì sao máy bay lại rơi xuống đột ngột thay vì tiếp tục lượn”, ông nói.

Theo trang web của K2 Airways, đây là hãng hàng không chở hàng tư nhân có trụ sở tại Karachi, được thành lập vào tháng 5/2018.

Các nhà chức trách cho biết, quân đội và lực lượng dân sự Pakistan đã triển khai nhiều phương tiện trên không và trên biển để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn. Theo nhiều quan chức, tàu hộ vệ PNS Zulfiqar của Hải quân Pakistan đã nhanh chóng được điều động đến khu vực mất liên lạc với máy bay. Không quân Pakistan cũng đã điều động máy bay tham gia tìm kiếm, trong khi một máy bay ATR của Hải quân Pakistan cất cánh từ Turbat để hỗ trợ chiến dịch.

Các quan chức cho biết thêm, tàu thương mại của Tập đoàn Vận tải biển Quốc gia Pakistan cũng đã được điều động và đang tham gia tìm kiếm.

Trước đó, vào tháng 5/2020, một máy bay chở khách của Pakistan chở 98 người đã rơi xuống một khu dân cư đông đúc gần sân bay ở Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh, sau khi được cho là gặp sự cố động cơ khi hạ cánh. 97 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Chính phủ Pakistan công bố báo cáo sau đó cho biết lỗi của phi công, cơ phó và kiểm soát không lưu là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.

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