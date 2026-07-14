Thí sinh Tuyên Quang vẫn đăng ký xét tuyển dù đang điều tra vụ việc

Đêm 13/7, Bộ GD&ĐT đã có thông tin về việc đăng ký xét tuyển đại học. Theo Bộ GD&ĐT, thống kê đến 17h45 ngày 13/7/2026, có 797.722 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM. Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là 6.333.326; trong đó, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM: 2.093.942.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8h00 ngày 2/7/2026 đến 17h00 ngày 14/7/2026.

Đối với vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Theo quy định, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15/7 cho đến hết ngày 3/8/2026 trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.