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Suzuki ra mắt ôtô siêu rẻ WagonR Bioflex, giá chỉ 173 triệu đồng

Hải Nam

Maruti Suzuki mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe WagonR Bioflex 2026 giá rẻ. Xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt, thích ứng với xăng sinh học từ E20 đến E100.

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Liên doanh Maruti Suzuki vừa mở rộng danh mục sản phẩm sử dụng nhiên liệu thay thế của mình với việc giới thiệu Wagon R Bioflex 2026 dành cho thị trường Ấn Độ. Mẫu xe hatchback phổ biến ở phân khúc giá rẻ này đã được thiết kế để hoạt động với nhiên liệu pha trộn ethanol có hàm lượng cao hơn.
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Trái ngược với Wagon R thông thường có khá nhiều phiên bản khác nhau, mẫu xe Wagon R Bioflex mới chỉ có duy nhất một phiên bản, được phát triển dựa trên phiên bản cao cấp nhất ZXi+. Thoạt nhìn, phiên bản Bioflex gần như giống hệt với phiên bản Wagon R thông thường.
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Kiểu dáng thân xe cao quen thuộc, dáng đứng thẳng và bố trí cabin rộng rãi được giữ nguyên mà không có thay đổi lớn về mặt hình ảnh. Chỉ một vài chi tiết nhận dạng phân biệt Wagon R Bioflex với các phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm huy hiệu Bioflex riêng và các họa tiết nhiên liệu linh hoạt được dán trên thân xe.
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Bên trong cabin, nội thất của Wagon R Bioflex được trang bị tương tự như phiên bản cao cấp nhất của dòng Wagon R. Người ngồi trong xe sẽ được tận hưởng không gian nội thất hiện đại, phối hai tông màu, sử dụng ghế bọc vải và vô lăng đa chức năng.
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Một số điểm nổi bật chính trên Suzuki WagonR Bioflex 2026 giá rẻ bao gồm màn hình thông tin giải trí 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple CarPlay, 6 túi khí và hệ thống kiểm soát ổn định điện tử.
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Các tính năng bổ sung được trang bị trên phiên bản Bioflex gồm có cảm biến đỗ xe phía sau, đèn sương mù phía trước, cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau và hệ thống âm thanh 4 loa.
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Thay vì nhắm đến khách hàng cá nhân, Maruti Suzuki hướng Bioflex 2026 đến các doanh nghiệp và nhà kinh doanh thương mại. Điều này đồng nghĩa với với Wagon R Bioflex có thể cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Grand i10 để trở thành mẫu xe chạy dịch vụ “quốc dân” mới.
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Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 4 xi-lanh K-Series 1.2L của Maruti Suzuki. Để cho phép hoạt động với nồng độ ethanol cao hơn, các kỹ sư đã sửa đổi một số bộ phận quan trọng. Hệ thống cung cấp nhiên liệu được nâng cấp kim phun và bơm, đồng thời lắp đặt thêm các đường dẫn nhiên liệu chuyên dụng.

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Một cảm biến phát hiện ethanol liên tục giám sát thành phần nhiên liệu và hoạt động cùng với phần mềm hiệu chỉnh được sửa đổi trong hệ thống quản lý động cơ. Các thông số kỹ thuật chi tiết về công suất của Wagon R phiên bản Bioflex vẫn chưa được công bố.

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Suzuki WagonR Bioflex 2026 được công bố giá ở mức 7,24 lakh Rupee (tương đương khoảng 173 triệu đồng). Đây là một mức giá cực kỳ cạnh tranh, chỉ bằng một nửa Hyundai Grand i10 tại thị trường Việt Nam và thậm chí rẻ gần bằng mẫu xe tay ga hạng sang Honda SH 350i.
Video: Xem chi tiết Suzuki WagonR Bioflex 2026 vừa ra mắt.
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