Sítio Roberto Burle Marx: Khu vườn kiệt tác của nhân loại

Sítio Roberto Burle Marx là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận năm 2021, nằm tại bang Rio de Janeiro của Brazil. Khu di sản rộng khoảng 405.000 m² này từng là nơi sinh sống, làm việc và thử nghiệm ý tưởng của Roberto Burle Marx, một trong những kiến trúc sư cảnh quan có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Ông được xem là người đã cách mạng hóa nghệ thuật thiết kế cảnh quan bằng cách đưa các loài thực vật bản địa nhiệt đới vào những công trình mang phong cách hiện đại.

Ảnh: civitatis

Câu chuyện của khu vườn bắt đầu từ năm 1949, khi Roberto Burle Marx mua khu đất này để làm nơi nghiên cứu và sưu tập thực vật. Trong nhiều thập kỷ, ông đã đi khắp Brazil để tìm kiếm các loài cây quý hiếm, mang chúng về trồng và bảo tồn. Kết quả là Sítio Roberto Burle Marx ngày nay sở hữu một trong những bộ sưu tập thực vật nhiệt đới phong phú nhất thế giới với hàng nghìn loài khác nhau, trong đó có nhiều loài hiếm và đặc hữu của Brazil.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt không chỉ là số lượng cây cối mà còn là cách chúng được sắp đặt. Roberto Burle Marx xem khu vườn như một bức tranh khổng lồ. Ông kết hợp màu sắc, hình dáng và kết cấu của lá cây để tạo nên những bố cục mang tính nghệ thuật cao. Những lối đi uốn lượn, hồ nước phản chiếu ánh sáng và các khoảng không gian mở được thiết kế như những nét cọ trên một tác phẩm hội họa sống động.

Ảnh: gov

Ngoài các khu vườn, khu di sản còn bao gồm ngôi nhà chính, nhà nguyện, xưởng nghệ thuật và nhiều công trình phụ trợ. Bản thân Roberto Burle Marx không chỉ là kiến trúc sư cảnh quan mà còn là họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế trang sức và nhà bảo tồn thiên nhiên. Chính sự đa tài ấy đã để lại dấu ấn rõ nét trong từng góc nhỏ của khu di sản.

Một điểm thú vị là nhiều ý tưởng được thử nghiệm tại Sítio Roberto Burle Marx sau đó đã xuất hiện trong những công trình nổi tiếng trên khắp Brazil. Các quảng trường, công viên và khu vực công cộng do ông thiết kế đã góp phần định hình diện mạo hiện đại của nhiều thành phố lớn.

Ngày nay, Sítio Roberto Burle Marx không chỉ là nơi lưu giữ di sản của một cá nhân xuất chúng mà còn là biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Giữa thế giới đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, khu vườn này nhắc nhở rằng cây cối không chỉ là thành phần của môi trường sống mà còn có thể trở thành một loại hình nghệ thuật thực thụ.