Thế giới kỳ diệu của cây lớn nhất Trái Đất - General Sherman

Khi nhắc đến những cây lớn nhất thế giới, nhiều người thường nghĩ ngay đến cây cao nhất hoặc cây già nhất. Tuy nhiên, nếu xét theo thể tích thân gỗ, danh hiệu này thuộc về một cá thể của loài cù tùng khổng lồ (Sequoiadendron giganteum) mang tên General Sherman. Cây nằm trong Vườn quốc gia Sequoia, bang California (Mỹ), và từ lâu đã được xem là "gã khổng lồ" của giới thực vật.

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General Sherman có chiều cao khoảng 83,8m, đường kính gốc gần 11m và chu vi thân ở mặt đất lên tới hơn 31m. Điều khiến cây trở nên đặc biệt không phải là chiều cao mà là lượng gỗ khổng lồ chứa trong thân. Các nhà khoa học ước tính thể tích thân của General Sherman vào khoảng 1.487m3, lớn hơn bất kỳ cây đơn thân nào từng được biết đến trên Trái Đất. Nếu có thể rỗng hoàn toàn, phần thân của cây đủ sức chứa nhiều căn phòng nhỏ bên trong.

Ảnh: llegarsinavisar

Điều thú vị là General Sherman không phải cây cao nhất thế giới. Danh hiệu đó thuộc về một cây cây tùng đỏ ven biển (Sequoia sempervirens) có tên Hyperion, cao hơn 115m. General Sherman cũng không phải cây già nhất, bởi nhiều cây thông bristlecone ở miền tây nước Mỹ đã sống hơn 4.800 năm. Dẫu vậy, sự kết hợp giữa chiều cao, đường kính và khối lượng đồ sộ khiến General Sherman trở thành cây có thể tích thân lớn nhất từng được ghi nhận.

Các nhà khoa học ước tính General Sherman có tuổi đời từ khoảng 2.200 đến 2.700 năm. Khi cây bắt đầu nảy mầm, nhiều nền văn minh cổ đại vẫn còn đang hưng thịnh. Trải qua hàng nghìn năm, nó đã chứng kiến vô số biến đổi của khí hậu và hệ sinh thái mà vẫn tiếp tục sinh trưởng. Thậm chí, những cây cù tùng khổng lồ càng lớn tuổi vẫn có thể tiếp tục tạo thêm gỗ mỗi năm, khiến tổng thể tích thân ngày càng tăng.

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Sự tồn tại lâu dài của loài cây này có được nhờ nhiều đặc điểm đáng kinh ngạc. Vỏ cây dày tới hơn nửa mét giúp chống cháy rừng, trong khi lượng tanin cao làm giảm nguy cơ bị côn trùng và nấm gây hại. Điều thú vị hơn nữa là các đám cháy tự nhiên với cường độ vừa phải lại đóng vai trò quan trọng trong vòng đời của cù tùng khổng lồ, bởi chúng giúp mở các quả nón, giải phóng hạt và tạo khoảng đất trống để cây con phát triển.

Ngày nay, biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài và các vụ cháy rừng cực đoan đang trở thành mối đe dọa lớn đối với những khu rừng sequoia cổ đại. Nhiều chương trình bảo tồn đã được triển khai nhằm bảo vệ các "người khổng lồ xanh" này, bởi chúng không chỉ là kỳ quan thiên nhiên mà còn lưu giữ những thông tin quý giá về lịch sử khí hậu Trái Đất qua hàng thiên niên kỷ.

Đứng dưới tán của General Sherman, con người dễ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Cây không chỉ là cá thể lớn nhất thế giới theo thể tích, mà còn là biểu tượng sống động về sức mạnh, sự bền bỉ và khả năng tồn tại phi thường của thiên nhiên qua dòng chảy hàng nghìn năm lịch sử.