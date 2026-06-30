Siết chặt Airbnb: Dòng vốn đầu tư căn hộ lưu trú chảy về đâu?

Căn hộ thương mại dịch vụ Sun Festo Town đón dòng tiền dịch chuyển nhờ pháp lý minh bạch và quy hoạch bài bản. Ảnh: Sun Property.

Xu hướng nào sẽ lên ngôi tại các thị trường du lịch?

Sau nhiều năm phát triển mạnh, mô hình cho thuê căn hộ ngắn ngày Airbnb đang bước vào giai đoạn sàng lọc khi nhiều địa phương tăng cường quản lý hoạt động lưu trú trong chung cư. Động thái này xuất phát từ những bất cập kéo dài như khó kiểm soát an ninh và áp lực lên công tác vận hành tòa nhà.

Đáng chú ý, việc quản lý đang được cụ thể hóa bằng các quy định chặt chẽ hơn, nhằm phân định rõ giữa căn hộ để ở và bất động sản được phép kinh doanh lưu trú. Tại TP.HCM, cá nhân và tổ chức cho thuê căn hộ ngắn ngày phải đăng ký cơ sở lưu trú du lịch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Theo giới quan sát, việc siết hoạt động cho thuê ngắn ngày với chung cư để ở là xu hướng tất yếu khi thị trường lưu trú đang phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Trong giai đoạn đầu, mô hình Airbnb góp phần bổ sung nguồn cung linh hoạt cho du lịch. Tuy nhiên, khi quy mô khai thác ngày càng mở rộng, yêu cầu về pháp lý, vận hành, an toàn và quản lý lưu trú cũng được đặt ra rõ ràng hơn.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chia sẻ, xu hướng này sẽ tác động rõ nét nhất tại các địa phương có đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ, nơi nhu cầu lưu trú ngắn ngày luôn rất cao. Những dự án căn hộ thương mại dịch vụ được quy hoạch đúng công năng, nằm tại trung tâm du lịch và sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc thu hút dòng khách lưu trú.

Những đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, vận hành chuyên nghiệp đang trở thành "thỏi nam châm" hút dòng vốn đầu tư. Ảnh: Sun Property.

Cơ hội mới cho căn hộ lưu trú tại tâm điểm du lịch Bãi Cháy

Tại Quảng Ninh, Bãi Cháy được xem là một trong những tâm điểm của thị trường lưu trú nghỉ dưỡng khi nhu cầu du lịch liên tục tăng cao những năm gần đây. Lượng khách lớn duy trì ổn định quanh năm không chỉ thúc đẩy sự phát triển của nhiều loại hình lưu trú như khách sạn, homestay hay căn hộ cho thuê ngắn ngày, mà còn đưa thị trường bước sang giai đoạn cạnh tranh, sàng lọc mạnh mẽ.

Theo các chuyên gia am hiểu thị trường, cùng với xu hướng quản lý chặt hơn hoạt động Airbnb, nhà đầu tư căn hộ nói chung và loại hình căn hộ cho thuê nói riêng ngày càng quan tâm tới các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, khả năng khai thác dài hạn.

Thay vì mua căn hộ để ở rồi tự cho thuê ngắn ngày như trước, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang các dự án được quy hoạch đúng công năng, có hệ tiện ích vận hành bài bản và nằm tại những trung tâm du lịch đã hình thành nguồn khách ổn định.

Trong bối cảnh đó, quần thể đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City quy mô 324ha của Sun Group tại Bãi Cháy đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Dự án được phát triển theo mô hình tích hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí ngay trung tâm du lịch Hạ Long. Trước đó, Sun Group đã giới thiệu tổ hợp cao tầng Sun Centro Town với gần 2.900 căn hộ mặt biển Bãi Cháy và nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư.

Mới đây, chủ đầu tư tiếp tục ra mắt Sun Festo Town với 3 tòa căn hộ Onsen trị liệu đầu tiên tại Quảng Ninh. Phân khu này được định vị là trung tâm của “kinh đô lễ hội” Sun Elite City, nơi cư dân và du khách có thể tận hưởng nhịp sống sôi động bên vịnh di sản, đồng thời tận hưởng “tọa độ nghỉ dưỡng” độc đáo với đặc quyền khoáng nóng tự nhiên và hệ tiện ích chuẩn wellness ngay trong nội khu.

Ưu thế của hệ sinh thái tiện ích không ngừng nâng cấp

Lợi thế của tổ hợp căn hộ tại Sun Festo Town không chỉ đến từ vị trí trung tâm du lịch Bãi Cháy mà còn từ hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn đang thành hình tại Sun Elite City. Nổi bật là Công viên Lễ hội do KPF (Kohn Pedersen Fox) - một trong những đơn vị kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới - thiết kế.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long và truyền thuyết “rồng sinh ngàn đảo”, công viên được kiến tạo như một tổ hợp giải trí đặc sắc với dòng sông trung tâm uốn lượn theo hình tượng rồng thiêng. Mỗi phân khu như một “viên ngọc” được thiết kế theo chủ đề riêng, tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch. Welcome Pearl là không gian đón khách với hồ cảnh quan và các điểm nghỉ chân thư thái; Retail Pearl quy tụ hoạt động mua sắm, ẩm thực, dịch vụ; Show Pearl là trung tâm tổ chức sự kiện, lễ hội và các chương trình biểu diễn quy mô lớn. Trong khi đó, Jungle Pearl đưa du khách vào thế giới phiêu lưu giữa rừng nhiệt đới với các trò chơi chủ đề hấp dẫn; Splash Pearl mang đến không gian vui chơi mặt nước sôi động, còn Park Pearl là “khu vườn nghỉ dưỡng xanh” với đường dạo bộ, bến thuyền theo phong cách gần gũi thiên nhiên.

Phối cảnh Công viên Lễ hội do đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới KPF thiết kế, lấy cảm hứng từ truyền thuyết “rồng sinh ngàn đảo”. Ảnh minh hoạ.

Sắc màu trải nghiệm đa dạng tại 6 phân khu giúp công viên vận hành liên tục ngày - đêm, vừa là điểm đến du lịch mới của Hạ Long, vừa tạo nguồn khách ổn định cho hệ sinh thái lưu trú, thương mại và giải trí tại Sun Elite City.

Theo giới đầu tư, việc liên tục bổ sung tiện ích và tổ hợp căn hộ quy mô lớn cho thấy định hướng phát triển hệ sinh thái lưu trú bài bản của chủ đầu tư tại Bãi Cháy, thay vì các mô hình khai thác ngắn hạn tự phát trước đây. Với quy hoạch đồng bộ, vận hành chuyên nghiệp và hệ tiện ích quy mô lớn, Sun Elite City được đánh giá sở hữu lợi thế nổi bật để đón khách quanh năm.

Trong bối cảnh hạ tầng du lịch, giao thông và các hoạt động lễ hội tại Hạ Long tiếp tục được đầu tư mở rộng, cùng với sự trở lại của khách quốc tế và xu hướng du lịch ngắn ngày của du khách miền Bắc, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng các tổ hợp căn hộ thuộc Sun Elite City sẽ hưởng lợi từ đà tăng trưởng của du lịch Quảng Ninh, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú ổn định và dài hạn trong những năm tới.