Sun Group rót thêm gần 91.600 tỷ đồng, kiến tạo khoảng 17.400 buồng phòng lưu trú cao cấp phát triển hạ tầng du lịch và phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Trong đó, một phần nguồn cung sẽ được đưa vào vận hành kịp phục vụ APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng lưu trú chất lượng cao cho sự phát triển dài hạn của đảo Ngọc sau sự kiện.

Ra mắt 2.000 phòng khách sạn tại Hòn Thơm ngay trong năm 2026

Từ cuối năm 2026 trở đi, Sun Group dự kiến đưa vào vận hành khoảng 5.500 phòng khách sạn tại Hòn Thơm, với tổng mức đầu tư khoảng 28.732 tỷ đồng. Trong đó, khoảng gần 2.000 phòng khách sạn sẽ được khai thác ngay trong năm 2026.

Điểm nhấn nổi bật là cụm khách sạn mang thương hiệu Rixos Phú Quốc, dự án đầu tiên của thương hiệu nghỉ dưỡng all-inclusive danh tiếng của Accor & Ennismore tại châu Á, đánh dấu bước hiện diện quan trọng của một “ông lớn” toàn cầu tại đảo Ngọc. Khu nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc sở hữu gần 1.500 phòng nghỉ đẳng cấp, trong đó có nhiều phòng suite hướng biển, cùng các biệt thự biệt lập với lối đi riêng ra bãi biển, nơi du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn, trong không gian riêng tư tuyệt đối.

Khu nghỉ dưỡng all-inclusive Rixos Phu Quoc dự kiến ra mắt vào cuối năm nay

Bên cạnh đó, trên trục Đông – Tây Hòn Thơm, Sun Group cũng đồng thời phát triển 4 khách sạn quốc tế gồm TRIBE, Ibis Styles Phu Quoc của Accor, Fairfield và Moxy Hotels của Marriott International. Đây đều là những thương hiệu thuộc các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, hướng tới đa dạng phân khúc từ cao cấp đến lifestyle, đáp ứng nhiều nhóm khách khác nhau. Việc sớm đưa vào vận hành cụm khách sạn tại Hòn Thơm không chỉ cho thấy tốc độ thần tốc của các công trình do Sun Group đầu tư xây dựng mà còn là tiền đề, để các cơ sở lưu trú sẵn sàng cho việc phục vụ các thượng khách theo tiêu chuẩn APEC.

Bứt tốc nguồn cung lưu trú quy mô lớn cho APEC 2027

Tiếp nối giai đoạn “khởi động” năm 2026, Sun Group đang bước vào pha tăng tốc mạnh, khi đưa vào hoàn thiện hai dự án với quy mô khoảng gần 12.000 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ, góp phần mở rộng năng lực lưu trú chất lượng cao của Phú Quốc. Các hạng mục được triển khai theo nhiều giai đoạn, trong đó một phần sẽ hoàn thành để phục vụ APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng hạ tầng lưu trú hiện đại cho sự phát triển lâu dài của đảo Ngọc.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, tập đoàn dự kiến rót khoảng 36.657 tỷ đồng tại Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và 26.185 tỷ đồng cho 9 tòa căn hộ dịch vụ và hạ tầng xã hội, công trình phục vụ du lịch, lưu trú… tại Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

13 “ông lớn ngành khách sạn” với quy mô gần 12.000 phòng sẽ góp mặt tại Bãi Đất Đỏ, Phú Quốc, tạo thành một mô hình “đại lộ khách sạn” hiếm có trong khu vực

Nằm dọc Đại lộ APEC – Trái tim của sự kiện, tổ hợp khách sạn Bãi Đất Đỏ là cụm 17 tòa cao tầng mặt biển với gần 7.000 phòng, tạo nên một “thành phố khách sạn” quy mô lớn ngay giữa đảo Ngọc. Quy tụ 13 thương hiệu khách sạn cao cấp đến từ 5 tập đoàn quản lý hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều thương hiệu xa xỉ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như SO, Conrad hay W Hotels, dự án được kỳ vọng sẽ đưa khu vực trở thành một “Sydney của Phú Quốc”, mang đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn đậm dấu ấn bản địa.

Quy mô đầu tư này đưa Sun Group trở thành một trong những nhà phát triển tư nhân dẫn dắt hạ tầng lưu trú tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 đang được tính bằng từng tháng. Cùng với các khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, các dự án căn hộ dịch vụ này hướng tới mô hình lưu trú dài hạn, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đại biểu, chuyên gia và du khách quốc tế.

Tính chung trong giai đoạn 2026 - 2027, riêng Sun Group dự kiến cung cấp khoảng 17.400 phòng lưu trú cho Phú Quốc, một bước nhảy vọt về năng lực đón khách của Việt Nam trên bản đồ sự kiện thế giới

Không chỉ phục vụ APEC mà là cho tầm nhìn dài hạn

Thực tế, trong các dịp cao điểm lễ Tết năm 2025, Phú Quốc đã ghi nhận tình trạng “cháy phòng” tại nhiều khu nghỉ dưỡng, cho thấy áp lực lớn lên hạ tầng lưu trú hiện hữu và nhu cầu cấp thiết phải mở rộng nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung hàng chục nghìn phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ không chỉ nhằm phục vụ APEC 2027, mà còn giải bài toán dài hạn về năng lực đón khách, nhất là trong bối cảnh du lịch Phú Quốc đang ngày càng thăng hạng trên thế giới. Điểm đáng chú ý là các dự án lưu trú nằm trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, gắn với hạ tầng giao thông, trung tâm hội nghị và các khu đô thị, tạo thành chuỗi giá trị khép kín. Sau sự kiện, toàn bộ hệ thống này sẽ tiếp tục đóng vai trò nền tảng, đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng – sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Và với quy mô đầu tư lên tới hàng tỷ USD, đây không chỉ là sự chuẩn bị cho APEC 2027, mà còn là bước đi chiến lược để đưa đảo Ngọc bước vào một chu kỳ phát triển hoàn toàn mới, có thể đón những dòng khách quốc tế với quy mô lớn và tiêu chuẩn chưa từng có.