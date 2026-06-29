DIFF 2026 do Sun Group đồng hành tổ chức bước vào đêm 5

Cuộc đối đầu giữa Skylighter Fireworks (Úc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) không chỉ khép lại vòng loại mà còn mở ra những lát cắt đầy cảm hứng về khát vọng, sự đổi mới và tương lai được kể bằng ngôn ngữ của ánh sáng.

Sức hút của DIFF 2026 tiếp tục được khẳng định khi toàn bộ vé của đêm thi thứ năm được bán hết trước giờ khai màn. Trước nhu cầu tăng mạnh từ người dân và du khách, Ban tổ chức đã quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác ngay từ đêm thi này thay vì chờ đến đêm chung kết như kế hoạch ban đầu.

Không chỉ khán đài chính kín chỗ từ rất sớm, các tuyến đường ven sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý... tiếp tục ken đặc người. Hiệu ứng lan tỏa của DIFF cũng khiến không khí lễ hội phủ khắp thành phố với chuỗi hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và du lịch sôi động từ đỉnh Bà Nà đến biển Mỹ Khê, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn nhất của mùa hè miền Trung.

Úc truyền cảm hứng bằng âm nhạc, Bồ Đào Nha khẳng định đẳng cấp của “nhà vô địch” sáng tạo

Khép lại vòng loại DIFF 2026 là màn tranh tài giữa hai đội tuyển giàu bản sắc. Đội tuyển đến từ Úc - Skylighter Fireworks - mang đến màn trình diễn pháo hoa kể câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Đồng hành cùng phần trình diễn là loạt ca khúc nổi tiếng của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Coldplay, Bon Jovi, Avicii..., tạo nên hành trình cảm xúc từ nhẹ nhàng, truyền cảm hứng đến bùng nổ ở cao trào.

Màn trình diễn đầy cảm xúc của đội Úc đưa người xem đi từ nhẹ nhàng đến bùng nổ qua sự kết hợp ăn ý với loạt ca khúc quốc tế nổi tiếng.

Theo từng giai điệu, bầu trời sông Hàn liên tục chuyển mình với những lớp pháo hoa đa sắc. Những chùm sao trắng sắc nét, các dải cọ vàng xanh mềm mại, những hiệu ứng cầu vồng rực rỡ cùng các trường đoạn sao chổi rượt đuổi và những màn pháo bung rộng liên tiếp đã tạo nên bức tranh thị giác giàu năng lượng. Phần kết được đẩy lên cao bằng những lớp pháo đồng bộ phủ kín bầu trời, truyền tải thông điệp về khát vọng vươn xa và niềm tin vào tương lai.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha trở lại Đà Nẵng sau khi giành giải "Sáng tạo nhất" tại DIFF 2025 với quyết tâm vượt qua chính mình. Màn trình diễn năm nay được đội xây dựng như một bản tuyên ngôn về "Tầm nhìn", nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối và dẫn lối tới tương lai. Pháo hoa được triển khai với mật độ dày, liên tục thay đổi tiết tấu, kết hợp giữa các hiệu ứng truyền thống đặc trưng của pháo hoa Bồ Đào Nha như pháo đạn tầm cao, pháo sao chổi, pháo nến La Mã, pháo suối... cùng nhiều kỹ thuật hiện đại để tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp nhau trên bầu trời.

Những lớp ánh sáng nối tiếp nhau từ đội Bồ Đào Nha gây ấn tượng mạnh bằng việc liên tục thay đổi tiết tấu và đan xen nhiều hiệu ứng pháo hoa đa dạng trên bầu trời.

Những chùm pháo được đồng bộ với âm nhạc, kết hợp nhiều điểm bắn, tạo nên các trường đoạn cao trào giàu cảm xúc trước khi khép lại bằng những chùm pháo titan rực sáng phủ kín không gian sông Hàn.

Không chỉ mãn nhãn bởi kỹ thuật, hai đội còn mang đến hai góc nhìn khác nhau về chủ đề "Tầm nhìn": một bên là tinh thần bứt phá, mơ lớn của nước Úc; một bên là chiều sâu nghệ thuật và khả năng kể chuyện bằng ánh sáng của Bồ Đào Nha.

"Tôi rất thích cách đội Úc lựa chọn những ca khúc quen thuộc với khán giả quốc tế. Âm nhạc khiến cảm xúc được dẫn dắt rất tự nhiên, còn pháo hoa như kể tiếp câu chuyện của từng giai điệu", anh Nguyễn Đức Thành, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trần Hải Yến (TP.HCM) nhận xét: "Bồ Đào Nha vẫn giữ được phong cách rất riêng. Pháo hoa dày, nhiều lớp, cao trào được đẩy lên liên tục khiến khán giả gần như không có khoảng nghỉ. Đây thực sự là một đêm thi xứng đáng khép lại vòng loại."

Đại nhạc hội lan tỏa khát vọng hướng tới tương lai

Không chỉ có pháo hoa, đêm thi thứ năm tiếp tục mang đến đại nhạc hội sôi động bên sông Hàn. Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là sự xuất hiện của Đức Phúc, một trong những giọng ca hàng đầu V-pop hiện nay. Với hai ca khúc "Hơn cả yêu" và "Người ơi người ở đừng về", nam ca sĩ mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc, kết hợp cùng các vũ đoàn Trưng Vương và MTE tạo nên bức tranh sân khấu vừa hiện đại vừa đậm bản sắc Việt Nam.

Nam ca sĩ Đức Phúc khuấy động đêm nhạc bên sông Hàn bằng hai bản hit quen thuộc "Hơn cả yêu" và "Người ơi người ở đừng về".

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao với màn trình diễn "Titanium" của Lia Ngọc Nhung. Giọng hát nội lực cùng phần dàn dựng mạnh mẽ truyền tải thông điệp về bản lĩnh, ý chí vượt qua thử thách và khát vọng chinh phục những giới hạn mới - đúng tinh thần của chủ đề "Tầm nhìn".

Ca sĩ Lia Ngọc Nhung bùng nổ trên sân khấu DIFF qua màn trình diễn ca khúc "Titanium" đầy sôi động.

Các tiết mục "Abracadabra", "Bandeira Em Festa" mang đến sắc màu trẻ trung, quốc tế, trước khi chương trình khép lại bằng "Những ước mơ rạng ngời" như lời gửi gắm về một tương lai rộng mở và niềm tin hướng tới đêm chung kết.

Sau năm đêm thi, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là lễ hội pháo hoa hàng đầu khu vực và điểm hẹn mùa hè của châu Á, xứng đáng là một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh do tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn. Với sự đồng hành của Sun Group, DIFF không chỉ mang đến những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp thế giới mà còn kiến tạo không gian giao lưu văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật, nơi mỗi đêm thi đều kể một câu chuyện riêng bằng ánh sáng.

Góp phần tạo nên thành công của lễ hội còn có các nhà tài trợ lớn như Vietnam Airlines và Bizman Media (nhà tài trợ Kim cương), Chicilon Media (bảo trợ truyền thông), cùng nhiều đối tác uy tín khác như Pacific Airlines, Hai Tran Media & Airs Group và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Khép lại vòng loại với những màn trình diễn liên tục bùng nổ, DIFF 2026 giờ đây bước vào giai đoạn được mong chờ nhất. Đêm chung kết vào ngày 11/7 sẽ quy tụ hai đội xuất sắc nhất mùa giải trong cuộc tranh tài cuối cùng để chinh phục ngôi vô địch, hứa hẹn mang đến màn pháo hoa hoành tráng nhất từ đầu mùa và khép lại một mùa DIFF được đánh giá là giàu cảm xúc, sáng tạo và thành công nhất trong lịch sử lễ hội.