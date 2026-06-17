“Sốt” căn hộ ven sông Hàn mùa lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Tổ hợp Sun Symphony Residence mặt sông Hàn - tâm điểm thưởng lãm pháo hoa mỗi mùa DIFF. Ảnh: Ánh Dương.

Từ khán đài công cộng đến "khán đài ban công”

Năm 2026 đánh dấu cột mốc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) được Tạp chí danh tiếng Travel + Leisure bình chọn vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Kéo dài suốt hai tháng hè, chuỗi sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của một "thỏi nam châm" hút khách khổng lồ.

Ngay trong ba đêm diễn đầu tiên của mùa lễ hội 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”, toàn bộ khán đài 10.000 chỗ đã chật kín. Từ đầu giờ chiều, người dân và du khách đã sớm tập trung đông đúc tại các tuyến đường ven sông Hàn như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo hay trên cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước để tìm vị trí đẹp ngắm pháo hoa.

Sức nóng của sự kiện còn được thể hiện qua những con số tăng trưởng ấn tượng. Theo dữ liệu từ nền tảng Booking.com, Đà Nẵng dẫn đầu danh sách 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất dịp hè. Chỉ tính riêng đêm khai mạc 30/5, lượng khách tại các cơ sở lưu trú đạt 91.700 lượt, tăng 17% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế và nội địa tăng lần lượt 17% và 18%. Trong ngày, thành phố đón 161 chuyến bay, tăng 14% so với năm 2025.

Hàng vạn người dân và du khách lấp kín các khán đài và tuyến đường ven sông Hàn để chiêm ngưỡng pháo hoa DIFF 2026. Ảnh: Ánh Dương.

Lượng khách tăng vọt đã đẩy tỷ lệ lấp đầy phòng lưu trú toàn thành phố lên mức 65%, tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Phân khúc khách sạn 4-5 sao dọc sông Hàn và ven biển gần như "cháy phòng" với công suất đạt khoảng 95%. Những không gian nhà hàng, khách sạn tại các tòa nhà cao tầng ven sông Hàn cũng nhanh chóng kín chỗ, nhất là các vị trí ban công, sân thượng có tầm nhìn hướng về khu vực bắn pháo hoa đã được du khách đặt trước nhiều ngày.

Việc các không gian lưu trú và dịch vụ hạng sang sớm kín chỗ đã phần nào minh chứng cho "khẩu vị" của giới tinh hoa. Thay vì hòa mình vào đám đông, họ tìm kiếm những trải nghiệm thưởng lãm tinh tế hơn từ những không gian riêng tư, đẳng cấp, điển hình như tại các căn hộ cao cấp ven sông.

Anh Hoàng Quân, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm chia sẻ: “Cứ đến mùa DIFF, các căn hộ hướng sông của tôi luôn trong tình trạng 'cháy phòng'. Khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn ngày thường để đổi lấy một chỗ ngồi thoải mái ngoài ban công và ngắm pháo hoa từ chính 'khán đài' riêng tư của mình”.

Đáng chú ý, sức hút của bất động sản ven sông Hàn không chỉ giới hạn ở tệp khách du lịch ngắn ngày mà còn mở rộng sang nhóm khách thuê dài hạn. Hành trình “quốc tế hóa” đang biến Đà Nẵng thành bến đỗ mới của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân quốc tế và người làm việc từ xa. Nhóm khách này sẵn sàng chi trả mức giá cao để tận hưởng không gian sống cận kề sông Hàn, nơi vừa là tâm điểm giải trí và lễ hội, vừa kết nối thuận tiện đến các địa điểm trọng yếu của thành phố.

Các căn hộ cao cấp ven sông như The Panoma đang là "mỏ vàng" khai thác cho thuê tại Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Điển hình tại phân khu The Panoma (thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence sát sông Hàn), mức giá cho thuê căn studio hiện đạt 18 triệu đồng/tháng, căn 1 phòng ngủ khoảng 25 triệu đồng/tháng và các căn 2 phòng ngủ cũng mang về dòng tiền lên đến 42 triệu đồng/tháng.

Đặc quyền thưởng lãm pháo hoa ngay thềm nhà Symphony 5

Nhu cầu lưu trú tăng cao cùng biên lợi nhuận hấp dẫn là động lực để giới đầu tư “săn lùng” các sản phẩm căn hộ ven sông. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của tòa tháp Symphony 5 - mảnh ghép hoàn thiện tổ hợp Sun Symphony Residence - nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn.

Theo giới chuyên gia, bảo chứng sinh lời của Symphony 5 đến từ vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Văn Duyệt. Nằm soi bóng sông Hàn, tòa tháp thừa hưởng trọn vẹn sự sầm uất từ "trục du lịch - giải trí - lưu trú" ven sông, đồng thời dễ dàng kết nối đến biển Mỹ Khê, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế và tổ hợp Da Nang Downtown. Đặc biệt, với lợi thế nằm đối diện bãi bắn bên sông, dự án mang đến đặc quyền thưởng thức pháo hoa ở một số căn hộ đặc biệt, cùng tầm nhìn "5 trong 1" thâu trọn cảnh quan sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và nhịp sống đô thị.

Đặc quyền chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ từ "khán đài ban công" căn hộ Sun Symphony Residence. Ảnh: Quốc Huy.

Không dừng lại ở vị trí và cảnh quan, Symphony 5 còn thiết lập chuẩn sống “như nghỉ dưỡng” với gần 20 tiện ích nội khu gồm hồ bơi chuẩn resort, phòng gym, spa cùng sân yoga và khu vườn tĩnh tại tầng 27. Không gian rèn luyện thể chất và thư giãn tâm trí tiếp tục được kiến tạo bởi 19.000m2 không gian xanh kế cận tòa tháp, quy tụ bến du thuyền sang trọng, công viên ven sông 4.000m2, công viên trung tâm 5.000m2 và công viên thể thao 10.000m2 tích hợp sân pickleball, bóng rổ tiêu chuẩn do đối tác quốc tế EGO thiết kế.

Bên cạnh giá trị sống, Symphony 5 còn ghi điểm tuyệt đối nhờ pháp lý minh bạch và tiến độ đảm bảo. Việc tòa S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence lần lượt được bàn giao vào tháng 5/2026 và cấp sổ đỏ những căn hộ đầu tiên ngay trong tháng 6/2026 - chỉ hai năm sau ra mắt - là điểm cộng giúp nhà đầu tư yên tâm đưa sản phẩm vào khai thác ngay mùa cao điểm du lịch.

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa tọa độ trung tâm, đặc quyền ngắm pháo hoa từ thềm nhà và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, Symphony 5 mang đến trải nghiệm sống độc bản cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Dự án được kỳ vọng tiếp nối thành công của các căn hộ Sun Group ven sông, trở thành tài sản giá trị với tiềm năng sinh lời hấp dẫn quanh năm, đặc biệt trong mỗi mùa pháo hoa.