Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị sau nhiều năm chờ đợi

Ngày 10/6, thông tin từ Đội 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ ngày 7/6 đến nay, đơn vị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, nhận được nguồn tin từ đơn vị thi công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn về việc phát hiện dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ, Đội 584 đã tổ chức lực lượng tiến hành khảo sát thực địa, xác minh thông tin một cách chặt chẽ, khoa học.

Lực lượng chức năng đang tiến hành cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Tại hiện trường, Đội 584 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2m, xương cốt còn lại chủ yếu là răng, các mảnh xương bị vùi lấp trong hầm đất lẫn gạch đá.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật đi kèm như tăng võng, tất bộ đội, lược, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh đã phân hủy, đạn đại liên, bàn chải đánh răng, khuy thắt lưng và một số hiện vật khác. Đây là những cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin về các liệt sĩ trong thời gian tới.

Hiện, 4 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn trang nghiêm tại đơn vị Đội 584 để tổ chức hương khói chu đáo. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm nhằm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính cho các anh.