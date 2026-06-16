Ninh Bình xử phạt hơn 77 triệu đồng vì bán giày giả mạo nhãn hiệu

Ngày 16/6, theo thông tin từ Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, trong đợt cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, mới đây, Đội QLTT số 7 phối hợp với Công an xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với cơ sở kinh doanh giày dép các loại do ông N.V.T làm chủ, có địa chỉ tại xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Quá trình kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện hơn 400 đôi giày thể thao các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như Adidas, Nike và Asics. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 94.540.000 đồng.

Đáng chú ý, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa cũng như các tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán đối với toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra tại hộ kinh doanh. Ảnh DMS

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ vụ việc, ngày 12/6/2026, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nêu trên với tổng số tiền xử phạt hơn 77 triệu đồng. Đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Ngày 15/6/2026, toàn bộ số hàng hóa vi phạm là giày thể thao giả mạo nhãn hiệu đã được tổ chức tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh trong công tác xử lý vi phạm hành chính và ngăn chặn khả năng tái lưu thông hàng hóa vi phạm trên thị trường.

Vụ việc tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng QLTT tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về tăng cường đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường với chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.