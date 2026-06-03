Bộ Công an tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an đang triển khai đợt cao điểm kéo dài 3 tháng nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MINH BẠCH, LÀNH MẠNH

Sau gần một tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, tăng cường phát hiện xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: VGP/QP.

Về hoàn thiện pháp luật, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hồ sơ sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Hình sự theo hướng bổ sung các hành vi vi phạm mới, tăng chế tài xử lý nhằm nâng cao tính răn đe.

Trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, Bộ Công an đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 8 trang chiếu phim lậu, 27 trang bán hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang phát trực tiếp bóng đá trái phép.

Cùng với đó, lực lượng công an trên cả nước đã khởi tố 56 vụ án với 98 bị can liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả. Gần 216 cá nhân bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết thời gian tới Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc phát hiện, tố giác các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT DEEPFAKE, BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trả lời câu hỏi về tình trạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm lừa đảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an đang triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm xử lý các hành vi mới phát sinh trên môi trường số. Hiện nay, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng sửa đổi và các quy định liên quan đang được xây dựng, hoàn thiện để tăng cường xử lý các hành vi lợi dụng AI, Deepfake phát tán thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, Luật Trí tuệ nhân tạo đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, trong đó quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như lợi dụng AI để lừa dối, thao túng nhận thức hoặc thu thập, sử dụng dữ liệu trái pháp luật.

Thứ hai, tăng cường quản trị trí tuệ nhân tạo thông qua kiểm soát thuật toán, gắn nhãn nội dung do AI tạo ra, định danh người dùng trên mạng xã hội và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Thứ ba, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi mua bán dữ liệu cá nhân, làm lộ lọt thông tin và sử dụng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thứ tư, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống tội phạm mạng; đồng thời thúc đẩy thực thi các cơ chế hợp tác song phương, đa phương nhằm xử lý tận gốc các đường dây tội phạm hoạt động xuyên biên giới.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bên cạnh các giải pháp của cơ quan chức năng, người dân cần chủ động nâng cao kỹ năng số, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Thực tế cho thấy các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo sợ, tình cảm và hám lợi để thao túng nạn nhân.

“Người dân cần thường xuyên kiểm tra, xác minh thông tin, chủ động liên hệ với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để phòng ngừa hiệu quả các hành vi lừa đảo công nghệ cao”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.