Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt

Sáng 1/7, Hội nghị toàn quốc Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp được tiến hành.

Bảo đảm tinh gọn, xoá bỏ tổ chức trung gian

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra, yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển mạnh trọng tâm từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt, hiệu quả cao.

Hội nghị toàn quốc Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Nêu nhiệm vụ trong thời gian tới về sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mô hình tổ chức, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu khối Chính phủ và UBND tiếp tục rà soát toàn diện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cấp xã, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, xóa bỏ tổ chức trung gian.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý UBND các tỉnh giữ ổn định 12 sở và tương đương như hiện nay, bảo đảm nguyên tắc đồng bộ với Trung ương, không để phát sinh các sở riêng khác, trừ trường hợp đặc biệt có thể là mô hình Ủy ban.

UBND các tỉnh cần kết thúc hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh khi 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình. Chuyển văn phòng đăng ký đất đai về thuộc UBND cấp xã để cấp xã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND cấp xã được giao nhiệm vụ đề xuất định hướng khung bộ máy đơn vị chuyên môn có từ 4-6 phòng theo lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, hạ tầng và đô thị, phát triển nông thôn, văn hóa xã hội, nội vụ, văn phòng, Trung tâm Phục vụ hành chính công, bảo đảm chuẩn hóa theo phân loại xã, phường và đồng bộ vùng đô thị đặc biệt, vùng đô thị, vùng đồng bằng, vùng miền núi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hình thành không gian phát triển đa trung tâm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, các địa phương được chủ động bố trí phù hợp với đặc thù địa bàn; tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chí để hình thành không gian phát triển đa trung tâm, có quy mô và vai trò vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính truyền thống, tối ưu hóa nguồn lực phát triển, tổ chức cung ứng dịch vụ công và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở.

“Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân cấp xã để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm để tiếp tục hoàn thiện chính quyền ba cấp, mở rộng không gian phát triển cấp cơ sở, tạo mô hình đột phá dẫn dắt”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Đối với khối Quốc hội, HĐND, ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực giám sát tối cao và giám sát chuyên đề; rà soát, sắp xếp cấu trúc lại các bộ phận bên trong để phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, tiếp tục tinh giản mạnh mẽ các khâu trung gian, hiệu quả thấp.

Đối với khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cần sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thiết lập cơ chế điều hành tập trung, thống nhất, bảo đảm tính trực thuộc của các tổ chức chính trị - xã hội và MTTQ Việt Nam; bảo đảm các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo luật và điều lệ của từng tổ chức phù hợp với điều kiện mới.