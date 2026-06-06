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Mercedes-Benz GLC thuần điện chính thức mở bán, từ 1,3 tỷ đồng

Nguyễn Chung

Mercedes-Benz vừa mở đặt hàng trước mẫu SUV điện hoàn toàn mới GLC tại Trung Quốc vào 5/6/2026, xe co giá khởi điểm 349.000 nhân dân tệ (khoảng 1,35 tỷ đồng).

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Mẫu xe SUV thuần điện Mercedes-Benz GLC EV 2026 được phát triển dựa trên nền tảng xe điện riêng, không dùng chung với bản động cơ xăng nhưng vẫn giữ kiểu dáng quen mắt. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Mercedes-Benz, với lưới tản nhiệt kiểu retro tích hợp 942 đèn LED nhỏ. Đèn pha micro-LED kết hợp dải đèn ban ngày tạo hình logo Mercedes-Benz.
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So với GLC hiện tại, phiên bản này dài hơn khoảng 127mm và trục cơ sở cũng kéo dài, giúp tăng không gian bên trong và cải thiện khả năng vận hành. Bên trong thân xe lớn hơn là khoang chứa đồ phía trước với dung tích 128 lít.
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Ngoài ra, khoang hành lý phía sau có dung tích 570 lít, có thể mở rộng lên 1.740 lít. Theo Mercedes-Benz, GLC EV có chiều dài 4.845mm (dài hơn 84mm), chiều rộng 1.913 mm (rộng hơn 29mm), chiều cao 1.644mm (cao hơn 20mm) và chiều dài cơ sở 2.972mm (dài hơn 99mm).
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Khoang cabin bản cao nhất trang bị hệ thống MBUX Hyperscreen thế hệ mới với màn hình rộng tới 39,1inch, trải dài toàn bộ bảng táp-lô. Đây là màn liền lớn nhất từ trước đến nay của thương hiệu Đức. Bản thấp hơn sử dụng cấu hình Superscreen gồm ba màn hình riêng biệt, trong đó màn hình hành khách có thể là loại cảm ứng hoặc không.
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Ngoài ra, khách hàng có thể chọn trần kính toàn cảnh công nghệ LCD tích hợp 162 ngôi sao ba cánh phát sáng đồng bộ với đèn nội thất. Hệ thống âm thanh Burmester 4D cho phép ghế ngồi rung theo nhạc, tạo trải nghiệm mới mẻ. Nội thất cũng có tùy chọn vật liệu Vegan, không sử dụng sản phẩm từ động vật.
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Về vận hành, Mercedes-Benz GLC EV sử dụng hệ thống điện 800V kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng khoảng 94kWh. Nhờ công nghệ sạc nhanh công suất 320 - 330kW, xe chỉ mất khoảng 24 phút để sạc từ 10% lên 80%. Mẫu xe điện (EV) mới hơn này cung cấp tầm hoạt động lên tới 713km.
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Mercedes-Benz cung cấp hai lựa chọn. Phiên bản GLC 400 4Matic với hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh cho công suất 483 mã lực, mô-men xoắn 808Nm và tăng tốc 0 - 100km/h trong 4,4 giây. Phiên bản GLC 300+ dẫn động cầu sau đạt công suất 369 mã lực, mô-men xoắn 505Nm, tăng tốc 0 - 100km/h trong 5,9 giây.
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Đáng chú ý, mẫu xe này còn có hộp số hai cấp cho mô tơ sau – điều hiếm thấy trên xe điện – giúp vừa tăng tốc nhanh vừa tối ưu khi chạy tốc độ cao. Mercedes-Benz cũng thiết kế bộ pin để dễ sửa chữa hơn, không cần tháo toàn bộ khi gặp sự cố. Phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic cùng tính năng Car-to-X, có khả năng tự điều chỉnh giảm xóc dựa trên dữ liệu tuyến đường.
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Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Mercedes-Benz GLC EV 2026 bản thuần điện bán ra khởi điểm từ 349.000 nhân dân tệ (tương đương 1,35 tỷ đồng). Trong vòng 12 tháng qua, doanh số của Mercedes-Benz tại Trung Quốc liên tục giảm theo năm, nhưng mẫu GLC điện mới hứa hẹn tạo ra cú hích mới cho thương hiệu trong phân khúc SUV điện.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV thuần điện Mercedes-Benz GLC EV 2026.

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