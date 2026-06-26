Liệt cổ bàn chân – dấu hiệu cảnh báo hẹp ống sống thắt lưng nặng

ThS.BSNT Phạm Ngọc Anh, Khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện 19-8 cho biết, người bệnh có tiền sử đau thắt lưng, đau lan xuống chân và tê bì kéo dài trong nhiều năm.

Tuy nhiên, do các triệu chứng tiến triển từ từ nên người bệnh không đi khám chuyên khoa. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng khó nhấc mũi bàn chân, đi lại khó khăn, thường xuyên vấp ngã, người bệnh mới đến bệnh viện thăm khám.

Tổn thương cột sống chèn ép thần kinh gây liệt cổ bàn chân - Ảnh BVCC

Sau khi được thăm khám và đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật giải ép thần kinh nhằm loại bỏ nguyên nhân chèn ép, tạo điều kiện cho các rễ thần kinh phục hồi chức năng.

Sau phẫu thuật, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, sức cơ của nhóm cơ gấp mu bàn chân tăng từ 1/5 lên 4/5. Khả năng đi lại được phục hồi tốt và tiếp tục cải thiện thông qua chương trình tập phục hồi chức năng.

Theo ThS.BSNT Phạm Ngọc Anh, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình điều trị. Khi tình trạng chèn ép thần kinh kéo dài, nguy cơ xuất hiện các di chứng vận động sẽ tăng lên, đồng thời làm giảm hiệu quả phục hồi sau điều trị.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Phạm Ngọc Anh cho biết, liệt cổ bàn chân là tình trạng người bệnh không thể hoặc rất khó thực hiện động tác nhấc mũi bàn chân lên khi đi lại khiến dáng đi trở nên bất thường, dễ bị vấp ngã.

Đây thường là biểu hiện muộn của tình trạng chèn ép rễ thần kinh kéo dài, thường gặp ở những trường hợp hẹp ống sống thắt lưng hoặc thoát vị đĩa đệm nặng.

Trước khi xuất hiện liệt cổ bàn chân, người bệnh thường trải qua một thời gian dài với các triệu chứng như đau thắt lưng, đau lan xuống chân, tê bì, cảm giác kiến bò hoặc yếu chân tăng dần. Nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời, tổn thương thần kinh có thể tiến triển nặng hơn, làm giảm khả năng hồi phục chức năng vận động.

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài hoặc trì hoãn việc khám bệnh khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Việc điều trị sớm không chỉ giúp giảm đau, cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần ngăn ngừa những biến chứng thần kinh nghiêm trọng như yếu chân, liệt cổ bàn chân và hạn chế vận động.

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