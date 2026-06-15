Khám phá loài rắn đỏ rực phun nọc chính xác từ 2 mét

Rắn hổ mang đỏ phun nọc (Naja pallida) là một trong những loài hổ mang ấn tượng nhất thế giới. Không chỉ sở hữu màu sắc nổi bật hiếm thấy ở các loài rắn độc, nó còn nổi tiếng nhờ khả năng phun nọc chính xác vào mắt đối thủ từ khoảng cách đáng kinh ngạc.

Ảnh: Wikimedia Commons

Loài rắn này phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Phi, đặc biệt tại Kenya, Tanzania, Ethiopia và Somalia. Chúng thường sinh sống ở các vùng cây bụi, thảo nguyên khô, đồng cỏ và những khu vực bán sa mạc, nơi màu sắc cơ thể giúp chúng hòa lẫn với nền đất đỏ đặc trưng của môi trường sống.

Điểm nổi bật nhất của Naja pallida là màu sắc. Nhiều cá thể có màu đỏ cam, đỏ gạch hoặc hồng cam, đôi khi kết hợp với phần cổ họng sẫm màu. Đây là một trong những loài hổ mang có màu sắc rực rỡ nhất từng được ghi nhận. Chính vẻ ngoài bắt mắt này khiến chúng trở thành đối tượng được nhiều nhà nhiếp ảnh động vật hoang dã săn đón.

Ảnh: Wikimedia Commons

Giống các loài hổ mang khác, khi cảm thấy bị đe dọa, rắn hổ mang đỏ sẽ dựng phần thân trước lên cao và xòe rộng chiếc mang cổ đặc trưng nhằm khiến mình trông lớn hơn. Tuy nhiên, vũ khí đáng sợ nhất của chúng lại là khả năng phun nọc. Thay vì chỉ dựa vào cú cắn, loài rắn này có thể ép dòng nọc độc phóng ra từ các lỗ đặc biệt trên răng nanh, hướng thẳng vào mắt kẻ thù.

Khác với suy nghĩ phổ biến, mục tiêu chính của hành vi này không phải để giết chết đối phương mà là tự vệ. Nếu nọc độc bắn trúng mắt, nó có thể gây đau dữ dội, viêm giác mạc và thậm chí tổn thương thị lực nếu không được rửa sạch kịp thời. Điều đáng kinh ngạc là nhiều cá thể có thể nhắm mục tiêu rất chính xác vào khuôn mặt của đối tượng đe dọa.

Ảnh: Wikimedia Commons

Mặc dù nổi tiếng vì nọc độc, Naja pallida thường tránh đối đầu khi có cơ hội. Chúng chủ yếu săn các loài gặm nhấm, thằn lằn, chim nhỏ và đôi khi cả các loài rắn khác. Hoạt động kiểm soát quần thể động vật nhỏ giúp chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên.

Một điều thú vị là rắn con mới nở đã sở hữu đầy đủ khả năng phun nọc như rắn trưởng thành. Dù kích thước còn nhỏ, chúng vẫn có thể tự vệ hiệu quả trước những mối nguy từ môi trường.

Ngày nay, rắn hổ mang đỏ phun nọc được xem là một trong những loài bò sát tiêu biểu của Đông Phi. Với màu sắc rực rỡ như lửa, chiếc mang cổ uy nghi và khả năng phun nọc chính xác đáng kinh ngạc, Naja pallida là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu của thế giới động vật hoang dã châu Phi.