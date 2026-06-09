Khắc phục tình trạng chậm hoàn trả mặt bằng trên Quốc lộ 2 qua Phú Thọ

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 8/6, lãnh đạo UBND xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xác nhận đơn vị thi công đã hoàn thiện việc lấp trả rãnh dọc, gia cố lề đường và hoàn trả mặt bằng trên tuyến Quốc lộ 2 đi qua địa bàn xã.

Mặt đường Quốc lộ 2 đoạn qua xã Phù Ninh đã được hoàn trả, việc lưu thông trở nên dễ dàng và đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo địa phương, sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về những bất cập phát sinh trong quá trình thi công, địa phương đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đến nay, các hạng mục cơ bản đã được hoàn thành, tình hình giao thông trên tuyến đã ổn định hơn trước.

Đây cũng là vấn đề được Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh vào ngày 25/5 vừa qua, khi tình trạng thi công sửa chữa, bổ sung rãnh dọc và gia cố lề đường trên Quốc lộ 2 chậm hoàn trả mặt bằng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đây là đoạn tuyến đi qua khu vực đông dân cư, gần nhiều trường học và trung tâm y tế nên có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Trong thời gian thi công, nhiều vị trí sau khi đào mở rộng lề đường chưa được hoàn trả kịp thời, làm mặt đường bị thu hẹp. Hai bên tuyến xuất hiện các rãnh dọc kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi phụ huynh đưa đón học sinh.

Đây là tuyến đường huyết mạch, đi qua 4 trường học và Trung tâm y tế nên lưu lượng phương tiện đông, nhất là các giờ cao điểm.

Theo chia sẻ của người dân, sau khi những bất cập được phản ánh, trong khoảng thời gian từ khoảng ngày 27 đến 30/5, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã huy động nhân công, máy móc để tăng tốc thi công các hạng mục còn lại.

Các công việc như rải đá, lu lèn nền đường, hoàn thiện kết cấu lề đường, thảm nhựa và lấp trả các vị trí thi công được triển khai liên tục trong nhiều ngày. Tiến độ thi công được đẩy nhanh hơn so với giai đoạn trước, góp phần sớm hoàn thiện dự án và khắc phục những bất tiện mà người dân phải chịu trong thời gian qua.

"Khoảng cuối tháng 5, chúng tôi thấy đơn vị thi công đưa thêm máy móc và công nhân đến làm việc liên tục. Sau đó các đoạn đường lần lượt được rải đá, thảm nhựa và hoàn thiện. Đến nay mặt bằng đã được trả lại khá đồng bộ, việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Người dân rất phấn khởi vì những phản ánh trước đó đã được các đơn vị liên quan quan tâm, tiếp thu và xử lý”, một người dân địa phương cho biết.

Theo UBND xã Phù Ninh, việc hoàn trả mặt bằng không chỉ giúp bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực có nhiều trường học, cơ sở y tế và khu dân cư tập trung. Đây cũng là mong muốn của người dân địa phương trong suốt thời gian dự án triển khai.

Việc các kiến nghị từ cơ sở được tiếp nhận và giải quyết đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thi công, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 2, một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ.

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