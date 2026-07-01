Hộp sọ người 100.000 năm tuổi ở Trung Quốc hé lộ sự thật kinh ngạc

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc thông báo, một hóa thạch hộp sọ người gần như hoàn chỉnh, có niên đại khoảng 100.000 năm tuổi, đã được khai quật ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Đây là phát hiện vĩ đại nhất ở Trung Quốc kể từ khi hóa thạch hộp sọ Người Bắc Kinh cổ và Người hang động tiền sử được tìm thấy ở Bắc Kinh vào đầu thế kỷ trước, và phát hiện mới sẽ làm sáng tỏ một giai đoạn quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người, ông Shan Jixiang, Giám đốc Cục Quản lý Di sản Văn hóa Nhà nước Trung Quốc, cho biết.

Phát hiện hộp sọ người 100.000 năm tuổi, hé lộ sự thật kinh ngạc. Ảnh: @China.org.

Hóa thạch bao gồm cấu trúc xương sọ hoàn chỉnh với lông mày nhô ra và trán nhỏ. Điều đáng kinh ngạc hơn cả sự hoàn chỉnh của hộp sọ là nó vẫn còn giữ được lớp màng hóa thạch ở mặt trong, nhờ đó các nhà khoa học có thể theo dõi hệ thần kinh của tổ tiên thời đồ đá cũ, ông Shan Jixiang cho biết.

Trước đó, các hóa thạch hộp sọ người tiền sử được phát hiện ở Trung Quốc bao gồm: Năm hộp sọ Người Bắc Kinh cổ (có niên đại từ 200.000 đến 700.000 năm tuổi). Ba hộp sọ thuộc nhóm Người hang động thượng cổ, cũng được tìm thấy ở Bắc Kinh (khoảng 18.000 năm tuổi), và hộp sọ một người đàn ông ở Liêu Ninh (khoảng 150.000 năm tuổi).