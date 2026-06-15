Hồng Ánh: Hành trình 30 năm giữ vững đam mê nghệ thuật

Năm 2026, Hồng Ánh tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như "Madames Thanh Sắc", "Tài" và "Anh Hùng". Sau hơn 30 năm làm nghề, cô vẫn là lựa chọn của nhiều đạo diễn khi cần những vai diễn có nội tâm phức tạp và đòi hỏi khả năng hóa thân. Giữa bối cảnh màn ảnh liên tục xuất hiện những gương mặt mới, Hồng Ánh vẫn giữ được vị trí riêng nhờ cách làm nghề đã được cô duy trì trong nhiều năm.

Không giới hạn mình trong một vai trò

Hồng Ánh không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Theo Vietnamnet, cô bắt đầu với múa chuyên nghiệp trước khi bén duyên điện ảnh qua vai Bạch Vân trong "Người đẹp Tây Đô". Từ dấu mốc này, nữ nghệ sĩ dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với các tác phẩm như "Cầu thang tối", "Đời cát", "Thung lũng hoang vắng", "Trăng nơi đáy giếng", "Mùi ngò gai" hay "Cây táo nở hoa".

Tuy nhiên, Hồng Ánh không dừng lại ở diễn xuất. Cô từng làm phó đạo diễn phim "Phố Hoài", đạo diễn điện ảnh với "Đảo của dân ngụ cư" và tham gia phát hành phim tài liệu "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng". Việc trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau giúp nữ nghệ sĩ hiểu rõ hơn quá trình làm phim từ sản xuất, sáng tạo nội dung đến phát hành.

Hồng Ánh. Ảnh: FB Hồng Ánh.

Đặt nhân vật lên trên hình ảnh cá nhân

Điểm nổi bật trong hành trình làm nghề của Hồng Ánh là sự sẵn sàng thay đổi để hóa thân vào nhân vật.

Trong chia sẻ với Người Lao Động, nữ diễn viên cho biết vai Madame Sắc trong "Madames Thanh Sắc" là một người phụ nữ quyền lực, tham vọng và có nhiều hành động quyết liệt. Hình tượng này trái ngược hoàn toàn với tính cách ngoài đời của cô. Hồng Ánh thừa nhận bản thân khá nhút nhát, hiếm khi lớn tiếng và thường tránh những cuộc tranh cãi trực diện.

Theo nữ nghệ sĩ, chính sự đối lập ấy buộc cô phải thay đổi từ cách suy nghĩ đến ngôn ngữ cơ thể để có thể sống cùng nhân vật. Với cô, diễn xuất không đơn thuần là mang cá tính của bản thân lên màn ảnh mà là tìm cách bước vào cuộc sống của một con người khác.

Hồng Ánh trong "Madames Thanh Sắc". Ảnh: Người Lao Động.

Tinh thần đó tiếp tục được thể hiện trong bộ phim "Tài". Trả lời Người Đưa Tin, Hồng Ánh kể rằng đạo diễn Mai Tài Phến từng nói với cô: "Em sẽ không quay chị đẹp, chị có dám nhận không?". Thay vì cân nhắc đến hình ảnh cá nhân, nữ diễn viên nhận lời vì cảm thấy đây là cơ hội khám phá một dạng nhân vật khác biệt.

Để xây dựng vai bà Kim, cô cùng ê-kíp trao đổi kỹ về tạo hình, giọng nói, dáng đi và bối cảnh sống của nhân vật. Theo Hồng Ánh, đây là hình mẫu "bà trùm miền quê" với xuất thân và tính cách khác xa những nhân vật thường thấy trong các bộ phim lấy bối cảnh đô thị.

Hồng Ánh trong "Tài". Ảnh: Người Lao Động.

Qua các vai diễn gần đây, có thể thấy Hồng Ánh không cố giữ một hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Cô sẵn sàng thay đổi ngoại hình, giọng nói và cách thể hiện nếu điều đó giúp nhân vật trở nên thuyết phục hơn. Đây cũng là lý do nhiều đạo diễn tiếp tục tìm đến cô khi cần những vai diễn đòi hỏi khả năng hóa thân thay vì chỉ dựa vào sức hút tên tuổi.

Sự nghiêm túc ấy còn thể hiện qua cách Hồng Ánh nhìn nhận những đặc điểm riêng của bản thân. Chia sẻ với Dân Việt, cô kể từng nhận được góp ý rằng khán giả có thể nhận ra mình chỉ qua giọng nói. Thậm chí có lần đội nón, đeo khẩu trang khi đi siêu thị nhưng vẫn bị nhận diện sau một câu nói ngắn. Theo nữ diễn viên, đó vừa là lợi thế giúp khán giả ghi nhớ mình, vừa là thách thức trong quá trình hóa thân vào các nhân vật khác nhau.

Giữ tâm thế học hỏi dù đã dày dặn kinh nghiệm

Sau nhiều năm thành công với diễn xuất, Hồng Ánh vẫn lựa chọn bước vào những lĩnh vực mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm.

Theo Vietnamnet, khi thực hiện "Đảo của dân ngụ cư", cô phải đối diện với hàng loạt thách thức của một đạo diễn lần đầu cầm trịch dự án điện ảnh. Từ thông số kỹ thuật, tổ chức sản xuất đến điều phối ê-kíp đều là những công việc hoàn toàn khác với diễn xuất.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận có thời điểm cảm thấy áp lực khi làm việc cùng những cộng sự giàu kinh nghiệm hơn mình ở một số chuyên môn. Thay vì cố gắng chứng minh bản thân biết tất cả, cô lựa chọn học hỏi từ những người xung quanh để hoàn thiện dự án.

Tinh thần cầu thị ấy cũng xuất hiện trong cách Hồng Ánh lựa chọn kịch bản. Cô cho biết điều khiến mình hứng thú không nằm ở độ dài vai diễn mà ở việc nhân vật có mang đến điều mới mẻ hay không. Theo nữ nghệ sĩ, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều cần mang lại cho khán giả một cảm xúc khác biệt, bất kể đó là vai chính hay vai khách mời.

Sân khấu là nơi giữ lửa nghề

Dù ghi dấu ấn ở điện ảnh và truyền hình, sân khấu vẫn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp của Hồng Ánh.

Hiện nữ nghệ sĩ hoạt động tại cả hai sân khấu IDECAF và Hoàng Thái Thanh. Theo cô, đây là môi trường giúp diễn viên được rèn luyện kỹ năng, sự linh hoạt và nội lực một cách khắc nghiệt. Đồng thời, sân khấu cũng mang đến sự tương tác trực tiếp với khán giả.

Theo Hồng Ánh, điểm đặc biệt của sân khấu nằm ở chỗ diễn viên có cơ hội hoàn thiện nhân vật qua từng đêm diễn. Mỗi suất diễn là một lần điều chỉnh và tích lũy kinh nghiệm mới. Đó cũng là lý do cô vẫn gắn bó với sân khấu.

Hồng Ánh trên sân khấu kịch. Ảnh: FB Hồng Ánh.

Sau thời gian vắng bóng, Hồng Ánh trở lại với vai Thúy Kiều trong vở "Dưới bóng giai nhân". Ban đầu, cô từng từ chối lời mời vì cho rằng mình không phù hợp với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, cách xây dựng một Thúy Kiều mạnh mẽ và giàu nội lực đã khiến nữ nghệ sĩ thay đổi quyết định.

Hơn 30 năm kể từ ngày bén duyên với nghệ thuật, Hồng Ánh đã đi qua nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên múa, diễn viên điện ảnh đến đạo diễn và nhà sản xuất. Dù ở vị trí nào, cô vẫn giữ cách làm nghề nhất quán: ưu tiên nhân vật hơn hình ảnh cá nhân. Có lẽ chính điều đó giúp mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Hồng Ánh vẫn mang đến cho khán giả cảm giác mới mẻ thay vì sự lặp lại.