Giải mã sức hút của phim kinh dị ‘Ma Xó’

Chỉ sau ít ngày ra rạp, "Ma Xó" đạt khoảng 85 tỷ đồng doanh thu theo dữ liệu từ Box Office Vietnam. Thành tích này gây chú ý bởi tác phẩm không sở hữu dàn sao được xem là "bảo chứng doanh thu", trong khi chất liệu khai thác cũng không phải đề tài phổ biến trên màn ảnh rộng.

Trong "Ma Xó", cuộc sống của vợ chồng Phú và Thảo rơi vào bế tắc sau hàng loạt biến cố. Với mong muốn bảo vệ gia đình và đứa con chưa chào đời, Thảo nghe lời một người làm nghề cúng và thực hiện nghi thức thỉnh một vong cô hồn về làm ma xó nhằm trấn giữ ngôi nhà. Tuy nhiên, quyết định này kéo theo những sự việc đáng sợ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vợ chồng Phú và Thảo do Tín Nguyễn và Avin Lu đảm nhận. Ảnh: Znews.

Điểm sáng giúp "Ma Xó" hút khán giả

Theo Tiền Phong, điểm đáng ghi nhận của "Ma Xó" nằm ở việc bộ phim không sử dụng yếu tố tâm linh như một lớp trang trí cho câu chuyện. Khái niệm ma xó được đưa vào mạch truyện với những quy tắc, nghi thức và hệ quả tương đối rõ ràng, tạo cảm giác đây là một thế giới có luật lệ riêng thay vì chỉ là công cụ tạo ra các tình huống giật mình.

Bộ phim cũng không xây dựng ranh giới tuyệt đối giữa thiện và ác. Các nhân vật hành động từ những nỗi ám ảnh rất đời thường như nỗi sợ mất con, nỗi lo nghèo đói hay cảm giác bất lực trước số phận. Nhờ vậy, câu chuyện không chỉ xoay quanh một lời nguyền tâm linh mà còn đặt ra câu hỏi về cái giá con người sẵn sàng trả khi bị đẩy đến bước đường cùng.

Bối cảnh xóm lao động nghèo miền Tây góp phần tạo nên sự gần gũi. Thay vì kể một câu chuyện xa lạ, bộ phim đặt yếu tố kinh dị vào môi trường sống quen thuộc, giúp khán giả dễ đồng cảm với hoàn cảnh và lựa chọn của các nhân vật.

Việc lựa chọn hình tượng ma xó ít xuất hiện trên màn ảnh cũng tạo nên sự tò mò với người xem. Trong bối cảnh nhiều phim kinh dị Việt gần đây khai thác chất liệu văn hóa bản địa, "Ma Xó" chọn một khía cạnh ít được nhắc đến trong đời sống tâm linh dân gian, qua đó tạo được nét riêng giữa thị trường có nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Theo Znews, yếu tố kỹ thuật cũng là một trong những điểm mạnh của bộ phim. Thiết kế hình ảnh và âm thanh được sử dụng để duy trì cảm giác căng thẳng, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm. Việc tiết chế các màn hù dọa bất ngờ để tập trung xây dựng bầu không khí nặng nề cũng giúp bộ phim tiếp cận nhóm khán giả yêu thích kinh dị tâm lý.

Tạo hình của Tín Nguyễn trong phim "Ma Xó". Ảnh: Tiền Phong.

Dù không sở hữu dàn sao bảo chứng phòng vé, "Ma Xó" vẫn tạo được sự thuyết phục nhờ diễn xuất đồng đều của các diễn viên. Tín Nguyễn được đánh giá phù hợp với vai Thảo nhờ lối diễn tự nhiên. Avin Lu, Lê Khánh và Hạnh Thúy đều để lại dấu ấn trong những phân đoạn quan trọng, góp phần giữ được cảm xúc xuyên suốt câu chuyện.

Bên cạnh chất lượng tác phẩm, hiệu ứng truyền miệng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh thu của "Ma Xó" tăng trưởng. Việc khai thác hình tượng ma xó cùng các nghi thức tâm linh dân gian góp phần tạo sự tò mò và thu hút sự quan tâm của một bộ phận khán giả sau khi phim ra mắt.

Trong bối cảnh không ít phim Việt giảm tốc doanh thu sau tuần công chiếu đầu tiên, khả năng duy trì sự quan tâm của khán giả được xem là một trong những yếu tố giúp "Ma Xó" tiến tới cột mốc 85 tỷ đồng.

Thành công nhưng vẫn còn tranh luận

Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực, "Ma Xó" vẫn có một số điểm hạn chế. Một bộ phận khán giả cho rằng kịch bản chưa tạo được nhiều bất ngờ, một số tình tiết còn quen thuộc với người thường xuyên theo dõi dòng phim kinh dị.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết, bộ phim được xây dựng với nhịp độ đủ chậm để người xem cảm nhận rõ cảm xúc và động cơ của các nhân vật. Theo anh, đây là lựa chọn có chủ đích nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn hành trình tâm lý của từng nhân vật thay vì chỉ tập trung vào các yếu tố gây sợ hãi.

Trước ý kiến cho rằng nhân vật bà Tánh của Lê Khánh mang tính sắp đặt, đạo diễn cho biết chi tiết mất con của nhân vật được đưa vào từ đầu phim nhằm nhấn mạnh nỗi đau của một người mẹ hơn là tạo ra một cú lật bất ngờ trong kịch bản. Anh cũng khẳng định sẽ tiếp thu những góp ý để hoàn thiện hơn ở các dự án tiếp theo.

Đạo diễn Phan Bá Hỷ. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.

Những tranh luận trái chiều không phải điều hiếm gặp với dòng phim kinh dị. Trên thực tế, nhiều tác phẩm thành công tại phòng vé vẫn tạo ra những ý kiến đối lập về cách kể chuyện, nhịp phim hoặc cách xử lý cao trào. Với "Ma Xó", các ý kiến khen chê phần nào cho thấy bộ phim đã tạo được sự quan tâm đủ lớn để trở thành chủ đề thảo luận sau khi ra mắt.

Thành công của "Ma Xó" cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt trong những năm gần đây: khai thác các chất liệu văn hóa bản địa để tạo sự khác biệt. Bên cạnh những tác phẩm đã ra mắt trước đó, các dự án mới như "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" hay "Heo năm móng" tiếp tục cho thấy các nhà làm phim đang dành sự quan tâm đáng kể cho kho tàng tín ngưỡng, truyền thuyết và chất liệu dân gian Việt Nam.

Cột mốc 85 tỷ đồng của "Ma Xó" cho thấy một ý tưởng khác biệt cùng hiệu ứng truyền miệng tích cực vẫn có thể tạo nên hiện tượng phòng vé, ngay cả khi tác phẩm không có lợi thế từ các ngôi sao đình đám.