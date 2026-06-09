[e-Magazine] Tín Nguyễn: ‘Tôi tự hào là TikToker, không muốn xóa định kiến’

“Ma Xó” - bộ phim kinh dị tâm linh dân gian ra rạp tháng 6/2026 là lần đầu tiên Tín Nguyễn đứng vai chính xuyên suốt một dự án điện ảnh. Cô vào vai Thảo, người vợ trẻ mang thai trong cảnh nghèo khó và lo âu triền miên.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Tín Nguyễn nói thẳng: đây không phải "giai đoạn vàng" của sự nghiệp, mà là "giai đoạn học tập" và cô không có ý định xóa danh hiệu TikToker khỏi hình ảnh của mình.

- Điều gì ở nhân vật bà bầu trong Ma Xó khiến chị quyết định nhận lời tham gia, nhất là khi đây là dạng vai khá nặng tâm lý?

Thứ nhất là về kịch bản. Tôi phải thích kịch bản đó thì mới tiếp tục đọc và nghiên cứu sâu hơn về nhân vật mình đảm nhận. Khi đọc kịch bản, tôi thấy tổng thể câu chuyện hợp lý, cuốn hút và tạo được sự hứng thú. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nhân vật của mình. Nhân vật của tôi là nhân vật chính, đó cũng là một lý do tôi muốn chinh phục nó.

Lý do thứ hai là vai này khác hẳn với những vai tôi đã từng tham gia, cho nên nó là một thử thách, một bài học, một chuyến đi phiêu lưu rất thú vị. Tiếp theo nữa là tôi chưa có cơ hội nào để tham gia dòng phim kinh dị. Mà cách đó vài tháng, tôi có lẩm bẩm là bây giờ mà có phim kinh dị để đóng thì thích lắm.

Vài tháng sau tôi lại đi casting phim kinh dị, mọi thứ đến rất trùng hợp. Vì vậy cũng có nhiều yếu tố tác động đến quyết định của tôi. Nhưng vẫn là một lý do chính thôi: tôi thích vai Thảo trong phim Ma Xó, nên mới nhận lời.

- Chị đã chuẩn bị như thế nào để hóa thân thành người phụ nữ mang thai — từ việc thay đổi ngoại hình?

Về tóc tai, về da dẻ, tôi cũng cố gắng theo ý đạo diễn. Vì đạo diễn muốn Thảo trông tái hơn, tôi cố gắng giảm cân. Việc thay đổi ngoại hình hay dáng đi thì tôi phải quan sát bà bầu thực tế. Sau khi quan sát xong, tôi xin ê-kíp được mang chiếc bụng bầu giả đó về nhà để có thể cảm nhận được độ nặng cũng như dáng đi bị cứng như thế nào, khó đi như vậy.

Thật sự khi mang nó vào, sinh hoạt hàng ngày, tôi không đi được như bình thường — dáng đi nó giống như bà bầu luôn. Còn về chuẩn bị nuôi dưỡng cảm xúc nội tâm của nhân vật thì đó là quá trình làm việc với đạo diễn. Tôi muốn nhân vật đó đi theo hướng nào, thì trao đổi với đạo diễn và ê-kíp.

- Đâu là thử thách lớn nhất khi vào vai người mẹ mang bầu trong bối cảnh kinh dị tâm linh?

Thử thách lớn nhất tôi nghĩ không phải ở giai đoạn tiền kỳ vào tâm lý hay thoát ra — điều đó nằm trong khả năng của tôi. Nhưng khi lên trường quay, thử thách lớn nhất chính là: cảnh đó vừa khóc xong, cảnh sau phải làm sao cho mặt tươi liền, mắt không còn đỏ nữa, tâm lý phải vui thật.

Tôi là nhân vật chính nên có mặt ở trường quay gần như cả ngày, ngày nào cũng vậy — dường như từ sáng tới chiều tối luôn. Và việc chuyển biến tâm lý liên tục không phải là khóc thì khóc luôn hay cười thì cười luôn, mà nó phải theo lịch trình quay.

Có hôm vừa khóc đó, xong rồi lại cười liền; vừa cười đó, lại phải khóc liền. Các cảnh xen kẽ lẫn nhau. Rất may là tôi hoàn thành được — trộm vía là không làm tốn thời gian của ê-kíp. Tôi nghĩ thử thách lớn nhất đó là làm sao để không tốn thời gian của mọi người.

- Có phân đoạn cụ thể nào đòi hỏi cao cả thể lực lẫn tâm lý, khiến chị ám ảnh sau khi quay xong?

Nếu nói là ám ảnh thì thật ra tôi không bị ám ảnh bởi phân đoạn nào theo nghĩa tiêu cực. Nhưng có những cảnh thật sự đòi hỏi rất nhiều về thể lực lẫn tâm lý. Đặc biệt là những phân đoạn nhân vật rơi vào trạng thái không còn hoàn toàn là chính mình, cảm xúc và hành vi liên tục thay đổi. Khi diễn những cảnh đó, tôi phải tìm cách kiểm soát cơ thể, ánh mắt, giọng nói và cả nhịp cảm xúc để thể hiện sự biến chuyển bên trong nhân vật. Đó là những cảnh rất nặng, quay xong tôi gần như bị rút hết năng lượng, nhưng cũng là trải nghiệm khiến tôi nhớ nhất trong quá trình làm phim.

- Trải qua những ngày cùng đoàn phim, đâu là kỷ niệm hậu trường hoặc sự tương tác với bạn diễn khiến chị nhớ nhất?

Kỷ niệm thì nhiều lắm. Tôi nghĩ đây là đoàn phim mà tôi trải nghiệm dài nhất từ tiền kỳ cho đến quay luôn. Tôi gắn bó rất nhiều bởi vì đất diễn của tôi cũng nhiều. Tất cả các khâu, từ trang điểm, phục trang, âm thanh ánh sáng, bối cảnh, rồi nhóm phó đạo diễn, nhóm sản xuất, tôi đều cảm thấy rất vui. Còn về tương tác với bạn diễn thì đặc biệt nhất là Phú - người chồng của Thảo do anh Avin Lu đảm nhiệm. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được đóng chung với anh. Nhờ nét diễn của anh, tôi cũng phần nào an tâm và cảm thấy thoải mái hơn với vai Thảo.

- Sau các dự án như Phá đám sinh nhật mẹ, Lật mặt 7, Lật mặt 8, Thám tử Kiên — Ma Xó mang đến trải nghiệm khác biệt ra sao với tư cách là một diễn viên?

Thật sự rất khác biệt. Đối với một diễn viên thường đóng những vai nhỏ, đất diễn cũng vừa đủ, chưa nhiều lắm, nghĩa là chưa đóng chính thì trải nghiệm này rất đặc biệt. Bởi vì khi đóng chính thì nó rất nặng đô. Bạn phải giữ cả một câu chuyện đó và cái chuyển biến tâm lý phải giữ đúng với tất cả các mạch, tất cả các mấu nối.

Cho nên việc on set liên tục và việc tôi phải làm sao để không làm ảnh hưởng tới ai trong khi vai của tôi xuyên suốt như vậy — đó là một trải nghiệm rất rất đặc biệt. Đây là lần đầu tôi có trải nghiệm đó, cho nên tôi rất trân trọng và luôn cố gắng làm tốt từng giây từng phút ở trên sàn quay.

- Chị nghĩ việc liên tục góp mặt trong các dự án lớn đã giúp chị xóa bỏ phần nào định kiến "TikToker đi đóng phim" chưa?

Không, tôi không muốn xóa nó. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là tôi sẽ xóa cái định kiến này. Khi tôi làm việc trên nền tảng TikTok, đó là nguồn thu nhập chính của tôi — nên tôi không muốn xóa cái mác đó.

Thứ hai, nó là nền tảng để tôi tự tin hơn khi đi với nghề, tạo cho tôi rất nhiều bài học khi tiếp xúc với nền tảng đó trước. Thứ ba, đó là nơi để tôi tiếp cận với khán giả nhiều hơn — bởi vì những người không có điều kiện mua vé xem phim điện ảnh, hoặc nơi đó không có rạp chiếu phim, thì làm sao họ biết đến tôi. Tôi không muốn xóa cái việc mà mọi người đang nhìn nhận tôi là TikToker. Tôi cảm thấy rất tự hào với cái danh xưng đó.

— Chị có cảm thấy đây là giai đoạn vàng của sự nghiệp?

Về năng lực diễn xuất thì dĩ nhiên phải đợi khán giả phản hồi. Còn các nhà làm phim bắt đầu nhìn nhận rõ hơn thì tôi nghĩ đây cũng là tín hiệu tốt để mọi người biết rằng tôi đang muốn học hỏi thêm về nghề diễn viên này, và mọi người sẽ cho tôi nhiều cơ hội hơn thì tôi rất thích.

Nhưng về việc đây có phải giai đoạn vàng hay không thì cái từ đó nó mơ hồ quá. Nhiều người sẽ hiểu khác nhau. Lỡ đâu có người nghĩ giai đoạn vàng là giai đoạn thành công thì tôi thật sự chưa thành công với con đường này, tôi chỉ mới bắt đầu học tập và phát triển nó thôi. Tôi gọi đây là giai đoạn bắt đầu, giai đoạn chuyển giao, giai đoạn học tập, như vậy sẽ đúng hơn là giai đoạn vàng.

- Từ góc nhìn của người trong cuộc, điều gì khiến dòng phim kinh dị tâm linh Việt thời gian gần đây càng phát triển mạnh mẽ?

Thật ra tôi không dám nhìn nhận ở góc độ chuyên môn sản xuất, vì tôi là diễn viên nên chỉ có thể chia sẻ từ cảm nhận của mình và từ góc nhìn của một khán giả. Tôi nghĩ phim kinh dị tâm linh Việt phát triển mạnh hơn trong thời gian gần đây vì khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, ngày càng cởi mở với nhiều thể loại phim khác nhau.

Họ không chỉ ra rạp để giải trí nhẹ nhàng, mà còn muốn trải nghiệm những cảm xúc mạnh hơn như hồi hộp, sợ hãi, tò mò, hoặc bị cuốn vào những câu chuyện có chiều sâu tâm lý. Bên cạnh đó, yếu tố tâm linh cũng rất gần với văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt, nên khi được khai thác tốt, nó dễ tạo sự kết nối và tò mò với khán giả.

- Chị muốn khán giả nhớ đến mình như một diễn viên đào sâu nội tâm, hay một tắc kè hoa biến hóa ở nhiều dạng vai?

Câu này thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. Tôi muốn những dạng vai khác xuất hiện để có cơ hội chinh phục và không muốn bản thân bị đóng khung trong một dạng vai cố định. Trước đây, khán giả có thể biết đến tôi nhiều hơn qua những vai diễn có màu sắc hài hước, năng lượng, nhưng với vai Thảo lần này, tôi có cơ hội đi vào một kiểu nhân vật nhiều nội tâm hơn, nặng tâm lý hơn.

Ở ngoài đời, tôi cũng là người thích học cái mới, thích tìm những nguồn năng lượng mới để phát triển bản thân. Vì vậy trong công việc, tôi luôn muốn được thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tôi hiểu việc xây dựng một hình ảnh quen thuộc với khán giả là điều quan trọng, nhưng ở giai đoạn này, tôi vẫn muốn cho mình cơ hội được chinh phục nhiều màu sắc vai diễn hơn. Nếu một ngày nào đó khán giả nhìn nhận tôi là một diễn viên có thể biến hóa linh hoạt, đó sẽ là điều tôi rất hạnh phúc.

— Sau Ma Xó, chị muốn tiếp tục chinh phục kiểu nhân vật nào?

Sau Ma Xó, tôi muốn tiếp tục thử sức với những dạng vai có màu sắc mạnh hơn, khác hơn so với hình ảnh trước đây của mình. Ví dụ như vai hành động — một nhân vật mạnh mẽ, có nhiều cảnh chiến đấu, mạo hiểm, vì ngoài đời tôi cũng là người thích trải nghiệm và thử thách. Hoặc những vai giang hồ, xã hội đen, quyền lực ngầm, tôi cũng rất muốn thử.

Trước đây, đa số những vai tôi đảm nhận thường có màu sắc hiền lành, gần gũi hoặc dễ tạo thiện cảm với khán giả. Vì vậy, tôi rất tò mò không biết nếu mình bước sang những dạng nhân vật gai góc hơn như phản diện, mưu mô, hoặc là người tạo ra nhiều xung đột trong câu chuyện thì mình sẽ khai thác được những gì mới trong diễn xuất.

Tất nhiên, việc một diễn viên có phù hợp với vai nào còn phụ thuộc vào đạo diễn, ê-kíp và tinh thần của từng dự án. Nhưng nếu có cơ hội, tôi rất muốn được thử sức với đa dạng vai hơn để khán giả nhìn thấy thêm những khía cạnh khác của mình.