[GALLERY] Xuất hiện smartphone tích hợp máy chiếu kèm siêu pin

8849 là thương hiệu công nghệ Trung Quốc chuyên sản xuất các dòng điện thoại và máy tính bảng độc lạ. Hãng hoạt động như một thương hiệu con thuộc Unihertz, tập trung tối đa vào phân khúc thiết bị chuyên dụng ngoài trời dành cho kỹ sư, dân phượt và người làm việc trong môi trường khắc nghiệt.

Về cái tên "8849", hãng tự giới thiệu rằng được truyền cảm hứng từ chiều cao của đỉnh Everest (8848m). Nó đại diện cho cam kết không ngừng nghỉ trong việc vượt qua giới hạn của các thiết bị siêu bền và vượt quá sự mong đợi của khách hàng.

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Dòng sản phẩm chủ lực của họ được đặt tên là TANK, đến hiện tại đã có 5 thế hệ. Nhưng tất cả đều có những đặc điểm chung dễ nhận thấy và khó nhầm lẫn với ngay cả các hãng chuyên về thiết bị siêu bền khác.

Đầu tiên và nổi bật nhất đó chính là máy chiếu công nghệ DLP với công suất hàng trăm lumens cùng độ phân giải cao (từ 1080p đến 2K) có tính năng tự lấy nét vào thân máy.

Để thuận tiện cho việc sử dụng với mục đích khác thường này, tất cả các mẫu máy của 8849 đều sở hữu những viên pin có dung lượng vốn chỉ nên có trên cục sạc dự phòng cỡ lớn. Cụ thể là mẫu nào cũng vượt xa con số 10.000mAh.

Thậm chí, có thiết bị (vẫn là điện thoại) mà hãng cũng tự gọi là "quái vật" khi sở hữu 23.800 mAh. Nếu là cục sạc dự phòng thì với dung lượng đó bạn còn không thể mang lên máy bay. Hãng cũng tích hợp các công nghệ sạc nhanh công suất lớn để đáp ứng "kho chứa" khổng lồ này.

Một điểm nữa là đèn led tích hợp theo máy rất mạnh. Nó hoàn toàn có thể được sử dụng như đèn pin với độ sáng tối đa lên đến 1.200 lumens. Có nhiều chế độ sáng và đương nhiên có thể được dùng để phát tín hiệu S.O.S.

Khác với nhiều mẫu điện thoại siêu bền vốn chỉ sử dụng chip tầm trung. Hãng luôn sử dụng các chip tiệm cận đầu bảng cùng lượng RAM, bộ nhớ lớn. Đơn cử với mẫu Tank 5 mới nhất được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9400e, đi kèm 18GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Máy hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ bằng thẻ microSD tối đa 2TB.

Hệ thống máy chiếu có độ phân giải 2K (2048 x 1080 pixel), độ sáng 220 lumen, trên mẫu máy Tank 5 này thậm chí còn được xem là kỷ lục. Vẫn chưa có thiết bị có thể nghe gọi nào tích hợp máy chiếu đạt đến độ phân giải đó. Dung lượng RAM 18GB cũng là một điều cực kỳ hiếm thấy trên smartphone.

Ngoài chức năng trình chiếu, các sản phẩm này còn được trang bị mô-đun đo khoảng cách bằng laser với phạm vi lên tới 4m, cho phép thiết bị hoạt động như một máy đo khoảng cách cầm tay. Đồng thời, dựa vào đó máy sẽ tự động căng chỉnh nét mỗi khi trình chiếu.

Tương tự như smartphone, máy tính bảng mà 8849 sản xuất cũng đều sở hữu máy chiếu tích hợp, pin siêu trâu, cấu hình thuộc hàng flagship. Hãng cũng rất chú trọng đến độ phân giải màn hình. Các sản phẩm đều có độ phân giải tối thiểu FHD, cao nhất lên đến 3K Amoled trên mẫu Tank 5.

Không dừng lại ở đó, camera trang bị trên sản phẩm của 8849 luôn được chú ý. Hiện tại họ sử dụng cảm biến Samsung S5KGN1SP 50MP cho camera chính. Cùng với đó là zoom quang học 20x, camera quay đêm hỗ trợ bởi 4 đèn hồng ngoại.

Hãng hiện tại bán ra cài sẵn Android 16, cùng cam kết 5 năm cập nhật phần mềm. Tại Việt Nam, hiện chỉ có một số mẫu xách tay như Tank X, Tank 4 Pro với khoảng giá giao động từ hơn 20 đến 35 triệu đồng. Chiếc flagship Tank 5 mới nhất với giá 900 USD tại Mỹ.

8849 Tank 5, mẫu flagship mạnh mẽ, mới nhất từ hãng smartphone chuyên "nồi đồng cối đá".

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