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Khoa học & Công nghệ
[GALLERY] Tính năng AI miễn phí của Google gây sốt, người Việt dùng cực nhiều
Thiên Trang (TH)
24/06/2026 12:07
Gemini và NotebookLM của Google đang thu hút hàng triệu người dùng nhờ loạt tính năng AI miễn phí mạnh mẽ.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho học tập và công việc, Google đang gây bất ngờ khi cung cấp miễn phí hàng loạt tính năng AI mạnh mẽ thông qua Gemini và NotebookLM, thu hút lượng lớn người dùng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, quốc gia hiện nằm trong Top 10 thị trường sử dụng NotebookLM nhiều nhất thế giới theo thống kê mới nhất của hãng.
Số liệu từ Google cho thấy lượng người dùng hoạt động hằng tháng của Gemini đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng một năm và chính thức vượt mốc 900 triệu người dùng toàn cầu, cho thấy sức hút ngày càng lớn của trợ lý AI này nhờ khả năng trò chuyện tự nhiên, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xử lý công việc và sáng tạo nội dung trên cả nền tảng web lẫn thiết bị di động.
Một trong những tính năng nổi bật nhất của Gemini là Deep Research, công cụ có khả năng hỗ trợ toàn bộ quy trình nghiên cứu từ lập kế hoạch, tìm kiếm dữ liệu, phân tích nguồn thông tin đến tổng hợp thành báo cáo hoàn chỉnh chỉ trong vài phút, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian so với phương pháp nghiên cứu truyền thống.
Bên cạnh đó, tính năng Canvas mang đến không gian làm việc chuyên biệt để phát triển các tài liệu dài như báo cáo, kế hoạch kinh doanh hay bài thuyết trình, cho phép người dùng chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung trực tiếp trong quá trình trao đổi với Gemini mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau.
Đối với nhu cầu tương tác trực tiếp, Gemini Live giúp người dùng giao tiếp với AI bằng giọng nói theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ chia sẻ hình ảnh từ camera để hệ thống phân tích và phản hồi dựa trên những gì đang quan sát, mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn trong học tập, công việc và đời sống hằng ngày.
Không chỉ hỗ trợ năng suất làm việc, Gemini còn mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực sáng tạo nội dung với các công cụ tạo ảnh, âm nhạc và video, nổi bật là Nano Banana đã ghi nhận hơn 50 tỷ hình ảnh được tạo trên toàn cầu và trở thành nền tảng đứng sau nhiều trào lưu chỉnh sửa ảnh phổ biến tại Việt Nam trong thời gian qua.
Ngoài ra, Google còn tích hợp Lyria, mô hình tạo nhạc bằng AI cho phép người dùng sáng tác giai điệu, nhạc nền hoặc lời bài hát từ những mô tả đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong khi Gemini Omni hỗ trợ tạo video có cốt truyện nhất quán, kết hợp đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh và khả năng tùy chỉnh avatar AI theo nhu cầu cá nhân.
Song song với Gemini, NotebookLM đang nổi lên như một trợ lý nghiên cứu cá nhân hóa khi có thể phân tích các tài liệu do người dùng tải lên, tự động tạo báo cáo, bảng tính, tài liệu học tập và thậm chí tìm kiếm thêm nguồn tham khảo từ Google Search, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sử dụng nền tảng này nhiều nhất thế giới và dẫn đầu về số lượt xem các sổ tay tài liệu được chia sẻ công khai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
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#Google AI
#Gemini
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#Việt Nam
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