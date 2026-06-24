[GALLERY] Tính năng AI miễn phí của Google gây sốt, người Việt dùng cực nhiều

VinFast VF3 chạy điện được dùng làm xe cảnh sát ở Philippines và Indonesia VinFast VF3 vừa được lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ hoạt động tuần tra cho Cảnh sát giao thông Indonesia.

Lionel Messi sở hữu siêu xe nhưng kín tiếng, đẳng cấp chẳng kém ai Dù không nổi tiếng trong lĩnh vực chơi xe nhưng bộ sưu tập xế hộp của siêu sao bóng đá Lionel Messi lại khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì mức độ chịu chơi.

Đức hợp tác với Hàn Quốc phát triển vũ khí chống lại bom lượn tầm xa Rheinmetall cùng đối tác LIG của Hàn Quốc, chế tạo tên lửa đặc biệt bắn hạ bom lượn, tầm bắn 20km, tích hợp hệ thống Skynex.

Tập đoàn Sơn Hải rao bán loạt xe sang tiền tỷ - Bentley, Lexus và BMW Thông tin Tập đoàn Sơn Hải rao bán cùng lúc 7 mẫu xe sang gồm Bentley, Lexus và BMW đang thu hút sự quan tâm của giới chơi xe trong nước.

[GALLERY] SpaceX muốn phóng 1 triệu vệ tinh, biến vũ trụ thành siêu máy tính SpaceX đang ấp ủ kế hoạch táo bạo xây dựng mạng lưới 1 triệu vệ tinh AI, biến quỹ đạo Trái Đất thành siêu máy tính khổng lồ chưa từng có.

Toyota Urban Cruiser Ebella 2026 chính thức chốt giá 661 triệu đồng Mẫu xe SUV điện cỡ nhỏ Toyota Urban Cruiser Ebella mới đây đã được công bố giá bán sau hơn 1 năm ra mắt tại thị trường Ấn Độ, xe chỉ có duy nhất phiên bản E3.

Xe máy điện Honda CUV e: “giá chát”, sạc pin như “cực hình” Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.

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