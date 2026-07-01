Festival Island và tham vọng tạo nên“kinh đô giải trí không ngủ”của Nha Trang

Thứ quyết định sức hút là khả năng tạo ra trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm diễn ra sau ánh mặt trời.

Với Nha Trang, bài toán ấy đang mở ra một hướng phát triển mới. Và Festival Island thuộc Charmora City được kỳ vọng sẽ trở thành lời giải cho khoảng trống kinh tế đêm của dải đất bên vịnh ngọc.

Nha Trang thiếu một lý do để du khách thức khuya

“Tôi vẫn muốn đi đâu đó, xem một chương trình biểu diễn, hòa vào không khí lễ hội hay đơn giản là có một nơi đủ sôi động để tiếp tục tận hưởng thời tiết mát mẻ này. Đó là điều tôi nghĩ còn thiếu ở Nha Trang”, anh Daniel Cooper (du khách Úc) chia sẻ.

Nha Trang vẫn thiếu những trải nghiệm đêm quy mô để giữ chân và tăng chi tiêu của du khách. Ảnh: Minh Tú

Cảm nhận ấy cũng là điều không ít du khách quốc tế từng nhắc tới khi nói về phố biển. Nha Trang từ lâu đã được xem là một trong những trung tâm du lịch quan trọng nhất Việt Nam. Nơi sở hữu thiên nhiên xinh đẹp, khí hậu ôn hòa với hơn 300 ngày nắng mỗi năm, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ gồm sân bay quốc tế Cam Ranh, cao tốc kết nối liên vùng và mạng lưới dịch vụ du lịch phát triển mạnh.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào hành vi tiêu dùng du lịch, có thể thấy một nghịch lý đang tồn tại. Ban ngày, Nha Trang luôn sôi động với các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, thể thao biển hay khám phá văn hóa địa phương. Khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại thiếu những trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Điều này cũng được phản ánh qua cấu trúc doanh thu ngành du lịch. Trong khi kinh tế đêm đóng góp từ 65% đến 80% doanh thu tại nhiều điểm đến nổi tiếng như Phuket, Pattaya hay Ibiza, tỷ lệ này tại Nha Trang được đánh giá mới chỉ ở mức khoảng 10 đến 15%.

Khoảng cách ấy cho thấy tiềm năng rất lớn vẫn chưa được khai mở. Thực tế, kinh tế đêm không đơn thuần là câu chuyện của quán bar hay chợ đêm. Ở những điểm đến du lịch tăng trưởng, đây là một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, nơi du khách có thể dành hàng giờ đồng hồ để thưởng thức nghệ thuật, lễ hội, mua sắm, ẩm thực và các hoạt động giải trí liên tục diễn ra.

Chính những trải nghiệm đó mới tạo ra động lực khiến du khách kéo dài kỳ nghỉ, tăng chi tiêu và quay trở lại nhiều lần. PGS.TS Trần Đình Thiên từng nhận định rằng Nha Trang có đầy đủ điều kiện để phát triển kinh tế đêm nhưng còn thiếu một tọa độ đủ sức hút để hội tụ dòng khách. Thành phố vẫn chưa thực sự sở hữu một không gian trải nghiệm quy mô lớn, nơi du khách tìm thấy cảm giác sôi động, kết nối và tận hưởng nhịp sống đô thị sau hoàng hôn.

Từ kinh tế đêm đến kinh tế trải nghiệm: Cuộc đua mới của các đô thị du lịch

Khi đặt chân tới Singapore, các hướng dẫn viên có thể xây dựng một danh sách dài đến hơn 15 trải nghiệm về đêm tại đây, từ xem trình diễn ánh sáng Tại Marina Bay Sands, xem show Wings Of Time Ở Đảo Sentosa, check in Gardens By The Bay về đêm,… cho tới hoạt động mua sắm, ẩm thực khác. Du khách tìm đến những Phuket, Pattaya cũng không chỉ vì biển đẹp mà còn bởi những con phố đêm sôi động kéo dài đến sáng. Tại Việt Nam, những năm gần đây, Phú Quốc đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ hệ sinh thái show diễn, pháo hoa, lễ hội và các không gian giải trí vận hành liên tục do tập đoàn Sun Group kiến tạo.

Điểm chung của những mô hình thành công này là khả năng biến trải nghiệm thành động lực kinh tế. Một chương trình nghệ thuật hấp dẫn có thể kéo hàng nghìn người đến cùng lúc. Một lễ hội quy mô lớn có thể khiến công suất phòng khách sạn tăng vọt. Một khu phố đêm vận hành hiệu quả có thể tạo nguồn thu cho hàng trăm cơ sở dịch vụ xung quanh.

Phú Quốc chuyển mình mạnh mẽ nhờ hệ sinh thái show diễn, lễ hội và giải trí do Sun Group kiến tạo.

Những sự kiện lớn diễn ra tại Nha Trang thời gian gần đây phần nào cho thấy nhu cầu đó đang hiện hữu. Đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City bùng nổ tại quảng trường 2/4 tháng 6 vừa qua hay các sự kiện đặc sắc có thể kéo hàng chục nghìn người sẵn sàng tập trung tại một địa điểm. Tất cả chứng minh rằng thị trường không thiếu nhu cầu. Điều còn thiếu là một không gian đủ lớn, đủ hấp dẫn và đủ khả năng vận hành quanh năm để biến nhu cầu ấy thành động lực tăng trưởng lâu dài.

Festival Island: Khi bất động sản được đặt giữa dòng chảy lễ hội

Trong bối cảnh đó, Festival Island thuộc đại đô thị Charmora City xuất hiện với một cách tiếp cận khác biệt. Thay vì bắt đầu từ những tòa nhà hay những sản phẩm bất động sản đơn thuần, Festival Island được định vị như một trung tâm trải nghiệm và kinh tế đêm mới của Nha Trang.

Nha Trang “không ngủ” với đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City

Theo quy hoạch, nơi đây sẽ hội tụ hệ sinh thái lễ hội, giải trí, mua sắm và nghệ thuật với các show trình diễn trên mặt nước, kết hợp bắn pháo hoa quy mô lớn, chợ đêm Vui Fest cùng những tuyến phố thương mại và ẩm thực vận hành ngày đêm. Những điều bí mật và sự đầu tư “khủng” đang được Sun Group ấp ủ tại đảo lễ hội của Charmora City.

Và tại Festival Island, các tòa căn hộ The Fest sẽ hưởng lợi rõ ràng nhất khi được phát triển ngay giữa lõi trải nghiệm của toàn khu. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận trực tiếp hệ thống lễ hội, không gian giải trí và các hoạt động thương mại chỉ trong vài bước chân.

Ban công trở thành nơi thưởng lãm các màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa. Chỉ một nút bấm thang máy, chủ nhân và du khách có thể tiếp cận các tuyến phố lễ hội đông đúc, những tiện ích độc bản như tắm khoáng onsen. Khi mỗi ngày đều có những hoạt động mới diễn ra để kéo dòng người về khu vực trung tâm, sự khác biệt của The Fest nằm ở chỗ giá trị của căn hộ không chỉ đến từ vị trí hay tầm nhìn, mà còn đến từ hệ sinh thái liên tục tạo ra lưu lượng khách.

Đây là nỗ lực kiến tạo một “trái tim sau hoàng hôn” cho Nha Trang, nơi dòng khách được chuyển hóa thành dòng tiền, nơi kinh tế đêm trở thành động lực phát triển mới và nơi phố biển có thêm một mảnh ghép quan trọng để tiến gần hơn tới mục tiêu điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới.