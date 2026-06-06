[e-Magazine] Mai Anh: Phụ nữ đôi khi cũng cần ‘liều’ để bước ra vùng an toàn

Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 Nguyễn Mai Anh kết hôn ở tuổi 20 và trở thành mẹ sau đó. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp thẳng thắn kể về quá trình giảm hơn 30kg sau sinh, lý do chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa sự nghiệp lâu dài, và quan điểm về định kiến mà một hoa hậu theo nghề MC phải đối mặt.

- Sau thời gian ưu tiên gia đình và làm mẹ, cảm xúc của chị khi trở lại công việc và ánh đèn sân khấu?

Thật sự tôi rất hào hứng. Thời gian vừa qua tôi ưu tiên cho gia đình và hành trình làm mẹ, đó là một giai đoạn rất đẹp giúp tôi trưởng thành hơn nhiều.

Tuy nhiên, công việc luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi thích được cống hiến và không ngừng hoàn thiện bản thân. Vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa công việc quá lâu.

Lần trở lại này, tôi không còn là cô gái 18 tuổi đầy háo hức nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành hơn, hiểu rõ bản thân và biết mình muốn gì.

- Trong quãng thời gian tạm rời xa spotlight, điều chị nhớ nhất ở sân khấu và khán giả là gì?

Điều tôi nhớ nhất không phải ánh đèn sân khấu mà là cảm giác được làm việc, được phát huy năng lực và sống với giá trị của bản thân.

Khoảng thời gian tạm dừng giúp tôi nhìn lại nhiều thứ, nhưng cũng khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu công việc và luôn muốn quay lại khi mọi thứ đã sẵn sàng.

- Khi bước ra khỏi cuộc sống bỉm sữa để trở lại công việc, thử thách lớn nhất với chị là gì?

Thật lòng mà nói, tôi không quá áp lực về ngoại hình. Sau sinh khoảng 6 tháng tôi giảm hơn 30kg, sau đó chủ động tăng lại để cơ thể cân bằng hơn và hiện tại tôi hài lòng với vóc dáng của mình.

Về tâm lý, tôi cũng không gặp quá nhiều rào cản vì tôi luôn nghĩ việc quay lại chỉ là vấn đề thời gian.

Có thể nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ tôi khá an toàn và mong manh. Nhưng những người thực sự thân thiết với tôi thì thường hay nói: "Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu".

Bên trong tôi là một người khá thẳng tính, cá tính và mạnh mẽ. Tôi cũng hơi "liều" một chút theo hướng tích cực. Khi đã xác định điều mình muốn hoặc tin rằng đó là điều đúng đắn, tôi sẽ dám làm, dám thử và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tôi thích thử thách và không muốn đứng yên quá lâu trong vùng an toàn. Có lẽ chính tính cách đó khiến tôi luôn muốn tiến về phía trước và nghiêm túc với những lựa chọn của mình.

- Có giai đoạn nào chị từng nghĩ sẽ tạm dừng nghệ thuật lâu hơn hoặc lui về hoàn toàn để tập trung cho gia đình không?

Chắc chắn là có. Sau đám cưới, mang thai và sinh em bé, tôi gần như rút khỏi mạng xã hội và dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Nhưng nếu hiểu tính tôi thì mọi người sẽ biết tôi không phải kiểu người ngồi yên quá lâu. Ngay cả trong những khoảng lặng đó, tôi vẫn luôn chuẩn bị cho ngày quay trở lại.

- Từ thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thời đại đến hiện tại, đâu là giá trị lớn nhất mà danh hiệu này mang lại cho chị?

Tôi luôn tự hào về cô gái 18 tuổi của ngày ấy: mạnh mẽ, quyết tâm, mãnh liệt và có phần cầu toàn.

Điều lớn nhất danh hiệu mang lại cho tôi chính là niềm tự hào về hành trình trưởng thành của bản thân. Đến bây giờ, đó vẫn là một phần rất đẹp trong con người tôi.

- Việc làm mẹ đã thay đổi cách chị nhìn nhận sự nghiệp và các mục tiêu cá nhân như thế nào?

Tôi vẫn là người luôn muốn được cống hiến và theo đuổi những mục tiêu của mình. Chỉ khác là sau khi làm mẹ, tôi chọn những hướng đi chắc chắn và bền vững hơn so với thời còn rất trẻ.

- Theo chị, phụ nữ hiện đại có đang chịu nhiều áp lực hơn khi vừa theo đuổi đam mê vừa làm tròn vai trò gia đình?

Chắc chắn là có. Việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chưa bao giờ đơn giản.

Theo tôi, điều quan trọng là hiểu mình muốn gì và tập trung vào điều đó. Đôi khi phụ nữ cũng cần "liều" một chút để bước ra khỏi vùng an toàn và cho bản thân cơ hội phát triển.

- Điều khó nhất để một hoa hậu được công nhận nghiêm túc với nghề MC là gì?

Tôi nghĩ định kiến là điều rất bình thường. Với tôi, MC là công việc tôi theo đuổi từ trước khi trở thành Hoa hậu. Khi mình có đam mê, có năng lực và nghiêm túc với nghề thì cứ kiên trì theo đuổi. Cuối cùng kết quả sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.

- Hiện tại chị định nghĩa thế nào về một người phụ nữ hạnh phúc và thành công?

Với tôi, đó là người biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống, biết yêu bản thân, hiểu giá trị của mình và tạo ra hạnh phúc từ bên trong. Mỗi người đều là một phiên bản duy nhất, và điều đó đã rất đặc biệt rồi.

- Sau lần trở lại này, chị mong khán giả sẽ nhớ đến mình với hình ảnh nào?

Tôi mong mọi người nhớ đến mình như một Hoa hậu không ngừng cố gắng và phát triển bản thân. Không chỉ là một danh hiệu sắc đẹp, mà là một người phụ nữ dám theo đuổi những điều mình tin tưởng, lan tỏa năng lượng tích cực và không ngừng hoàn thiện bản thân, kể cả sau khi lập gia đình và sinh con.