Dùng thuốc Nam điều trị 6 tháng, u ổ bụng phát triển gần 8kg

Bệnh nhân sinh năm 1966, ngụ tại TP HCM, nhập viện ngày 22/6 trong tình trạng bụng phình to bất thường. Theo người bệnh, khối u đã được phát hiện khoảng 6 tháng trước. Tuy nhiên, thay vì đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị, người bệnh lựa chọn tự dùng thuốc Nam với hy vọng khối u sẽ nhỏ lại.

Trong thời gian này, khối u tiếp tục phát triển nhanh, gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày và làm sức khỏe người bệnh ngày càng suy giảm. Chỉ khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, người bệnh mới đến Bệnh viện Nhân dân 115 để thăm khám.

Ê-kíp phẫu thuật bóc tách khối u ổ bụng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp đã đánh giá toàn diện tình trạng tổn thương và chỉ định phẫu thuật khẩn trương.

Ca đại phẫu diễn ra an toàn. Các bác sĩ đã bóc tách và lấy trọn vẹn khối u ổ bụng có trọng lượng gần 8kg ra khỏi cơ thể người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực. Hiện sức khỏe đã bước đầu ổn định và đang tiếp tục hồi phục tốt.

Khối u ổ bụng nặng gần 8kg được lấy trọn vẹn và an toàn khỏi cơ thể người bệnh - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo, người dân khi phát hiện khối u hoặc nhận thấy các dấu hiệu bất thường trên cơ thể cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc tự ý sử dụng thuốc hoặc lựa chọn các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng có thể khiến bệnh tiến triển phức tạp, làm tăng nguy cơ chèn ép các cơ quan, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng và làm giảm hiệu quả điều trị khi nhập viện muộn.

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(Nguồn: Nhân Dân)

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