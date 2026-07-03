Dòng tiền trái phiếu của ‘Shark Thủy’ đang được rót vào dự án nào?

Bộ Công an thông báo đến bị hại

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) ngày 1/7 cho biết đang điều tra và đã có thông báo với các bị hại vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại các Công ty thuộc Tập đoàn Egroup và các đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16/1/2026 (giai đoạn 2 vụ án Shark Thủy - Nguyễn Ngọc Thủy).

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - "Shark" Thủy.

Kết quả điều tra xác định, các Công ty thuộc Tập đoàn Egroup do Shark Thủy là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu sau: APAX HOLDINGS_BOND2020 do Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã số 0105824156) phát hành ngày 1/10/2020.

AECCH2123001 và 3AECCH2124002 do Công ty CP Anh ngữ Apax (mã số 0106019184) phát hành ngày 23/2/2021 và ngày 24/8/2021.

EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (mã số 0102542890) phát hành ngày 22/2/2022 và 4/4/2022…

Để phục vụ điều tra, C03 đề nghị bị hại trong vụ án (là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra) đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin (nếu chưa có trong danh sách bị hại).

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định, bên cạnh việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thuỷ là Chủ tịch còn huy động vốn bằng hình thức ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ecapital và hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Edu Invest.

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, C03 đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án (liên quan đến 2 công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra) đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại này để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin trước ngày 31/8/2026.

Hé lộ dòng tiền trái phiếu

Theo thông tin trên Dân Việt, gói trái phiếu EIGCH2227001 phát hành ngày 22/2/2022 mà Bộ Công an đang điều tra là gói mà Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (thuộc Tập đoàn Egroup) phát hành để đầu tư, góp vốn, và có liên quan đến dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nay là xã Long Hải, TP.HCM). Do Công ty TNHH Đầu tư phát Triển Hồng Quang làm chủ đầu tư.

Để đầu tư vào dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải, ngày 22/2/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục đã phát hành gói trái phiếu EIGCH2227001, kỳ hạn 5 năm, lãi xuất 12%/năm.

Shark Thủy từng tuyên bố sẽ đưa dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải trở thành dự án bất động sản giáo dục tiêu biểu tại Việt Nam, xứng tầm thế giới. (Ảnh: Dân Việt).

Một góc dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải. (Ảnh: Dân Việt).

Theo bản công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục, gói trái phiếu có tổng khối lượng phát hành 630 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu (tương đương 630 tỷ đồng) với mục đích sử dụng tối đa 315 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần dịch vụ du lịch quốc tế Long Hải - Chủ sở hữu của Công ty TNHH đầu tư phát triển Hồng Quang. Số tiền còn lại được dùng để phát triển dự án vào bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản đảm bảo là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải. Dự án này được công ty thẩm định định giá hơn 700 tỷ đồng.

Gói trái phiếu hoàn tất vào ngày 20/5/2022 và được thu xếp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers. Có 487 trái chủ đăng ký mua, tổng số tiền Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục thu được là hơn 621 tỷ đồng.

Khi gói trái phiếu được hơn một năm, nhận thấy sự không minh bạch của tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (không trả lãi trái phiếu), ngày 11/6/2023, các bên liên quan đã tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu EIGCH2227001 và ra Nghị quyết thống nhất xử lý sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành và thông qua phương án xử lý tài sản đảm bảo để trả lại quyền lợi cho trái chủ.

Sau khi Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu EIGCH2227001 được thông qua, ngày 8/8/2023, ngân hàng (đại lý quản lý tài sản đảm bảo) có văn bản gửi tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục và bên thế chấp Công ty TNHH đầu tư phát triển Hồng Quang yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo của gói trái phiếu trên.

Văn bản nêu rõ, trong 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, tổ chức phát hành hoặc bên thế chấp sẽ tự mình bán tài sản thế chấp với sự phối hợp, giám sát của đại lý quản lý tài sản đảm bảo.

Giá bán tài sản đảm bảo/tài sản thế chấp theo thống nhất tại Hội nghị Người sở hữu trái phiếu EIGCH2227001 ngày 11/6/2023 là 560 tỷ đồng. Dù các bên đã thống nhất, nhưng thực tế đến nay, tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu vẫn chưa được xử lý để trả lại quyền lợi cho các trái chủ.

Đáng chú ý, theo Văn bản số 22312 ngày 30/5/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về cập nhật tình hình chi trả gốc, lãi trái phiếu cho thấy, doanh nghiệp phát hành vẫn nợ tiền gốc, lãi của trái chủ. Lý do được đưa ra là vì mất cân đối dòng tiền.

Điều này dẫn tới việc, các trái chủ đã đồng loạt gửi đơn tố cáo về hành vi lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu của Shark Thủy và các đối tượng liên quan tới cơ quan công an. Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải đến nay cũng chưa hoàn thành, chậm tiến độ.

Ngoài gói trái phiếu nêu trên, để đầu tư vào Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải, tháng 3/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (thuộc Tập đoàn Egroup) đã thông qua kế hoạch chào bán 83,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với tổng số tiền thu về là 831,5 tỷ đồng từ đợt chào báo, Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã dùng 300 tỷ đồng được dùng để góp vốn hợp tác đầu tư vào dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải, theo thông tin trên Dân Việt.

Bên cạnh đó, thông tin trên Thương gia Online dẫn chứng trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Apax Holdings trình phương án chào bán hơn 83 triệu cổ phần cho cổ đông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần với tỷ lệ 1:1 để thu về 831 tỷ đồng. Trong đó, có 300 tỷ đồng là hợp tác đầu tư dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - "Shark" Thủy, Chủ tịch Egroup bị cáo buộc Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cáo buộc, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn. Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần. Theo kết luận, có tổng cộng 10.123 nhà đầu tư mua cổ phẩn của nhóm Shark Thủy. Trong đó, 60 người mua 3,2 triệu cổ phần được coi là có thật; còn lại 10.063 người mua cổ phần khống. Tuy nhiên 60 người này tiếp tục mua cổ phần nên tổng số bị hại của vụ án vẫn không thay đổi - tức 10.123 người. C03 xác định còn 8.926 nhà đầu tư mua cổ phần khống song chưa được thanh đủ tiền gốc với tổng số hơn 8.397 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 1.197 nhà đầu tư đã được thanh toán đủ tiền gốc và một phần tiền lãi.

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