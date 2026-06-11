Cứu sống cảnh sát bị đứt động mạch cảnh khi làm nhiệm vụ

Ông P.N.K. (40 tuổi, trú tại xã Nga Sơn, Thanh Hóa), cán bộ Cảnh sát phòng chống ma túy được đưa vào Trung tâm Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: ý thức lơ mơ, da niêm mạc nhợt, huyết áp khó đo do sốc mất máu nặng.

Các bác sĩ ghi nhận vết thương vùng cổ trái kích thước khoảng 4x1cm, nằm sát động mạch cảnh ngoài, xuyên thấu vào khoang miệng và chảy nhiều máu. Người bệnh được chẩn đoán sốc mất máu do vết thương đứt động mạch cảnh ngoài khi bị đâm trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy.

Lãnh đạo thăm hỏi chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh BVCC

Ngay khi nhận được thông tin từ tuyến trước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Các chuyên khoa Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Huyết học - Truyền máu đồng loạt tham gia cấp cứu, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

BSCKI Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức cho biết, khi bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, máu từ vết thương vùng cổ và khoang miệng chảy rất nhiều, gây khó khăn lớn trong việc kiểm soát đường thở. Người bệnh rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng và ngừng tuần hoàn ngay trong quá trình xử trí. Toàn bộ ê kíp phải triển khai đồng thời các biện pháp hồi sức tích cực, mở khí quản cấp cứu, hồi sinh tim phổi nâng cao và truyền máu khẩn cấp. Sau 5 phút nỗ lực không ngừng, tim đập trở lại, mở ra cơ hội tiếp tục cuộc phẫu thuật cứu sống người bệnh.

Kết quả thăm dò cho thấy, động mạch cảnh ngoài bên trái bị đứt rời hoàn toàn, đầu mạch đang phun máu mạnh. Ngoài ra, tuyến nước bọt mang tai bị tổn thương sâu, đáy vết thương thông trực tiếp với khoang miệng và vùng hầu.

ThS.BS Nguyễn Tô Hoàng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, cho biết: "Chúng tôi tiến hành phẫu thuật mạch máu khẩn trương, kẹp tạm thời động mạch tổn thương để kiểm soát chảy máu, sau đó nối phục hồi động mạch cảnh ngoài nhằm tái lập lưu thông tuần hoàn. Người bệnh còn có vết thương xuyên thấu qua amidan và màn hầu hai bên. Đây là những tổn thương rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật mạch máu, Tai Mũi Họng và Răng Hàm Mặt để vừa cứu sống người bệnh, vừa bảo tồn tối đa chức năng vùng đầu mặt cổ".

Trong suốt quá trình phẫu thuật và hồi sức, các bác sĩ phải liên tục hỗ trợ thở máy, điều chỉnh tình trạng toan máu, kiểm soát thân nhiệt, xử trí rối loạn đông máu, điều chỉnh thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và bảo đảm tưới máu cho các cơ quan quan trọng.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, truyền tổng cộng 26 đơn vị máu và chế phẩm máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Đến ngày thứ 10 sau mổ, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, tỉnh táo, giao tiếp bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh đã tự thở qua đường tự nhiên, ăn uống được, vết mổ vùng cổ và khoang miệng liền tốt.

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