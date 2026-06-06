Công việc của caddie golf: Khám phá phía sau những trận đấu đẳng cấp

7h sáng tại một sân golf ngoại thành Hà Nội. Trong khi những golfer đang khởi động chuẩn bị cho vòng đấu đầu tiên trong ngày, chị Nguyễn Thị Hương (28 tuổi), caddie đã có gần 6 năm gắn bó với nghề, tất bật kiểm tra lại bộ gậy, xe kéo và các vật dụng cần thiết. Đây là công việc chị lặp lại gần như mỗi ngày.

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"Tôi thường có mặt ở sân từ rất sớm. Hôm nào khách đông thì còn phải đến sớm hơn để chuẩn bị. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mỗi vòng golf kéo dài từ 4 đến 5 tiếng, nên mọi thứ đều phải sẵn sàng", chị Hương chia sẻ.

Khi nhóm khách bắt đầu bước ra khu vực phát bóng, chị Hương nhanh chóng theo sau. Một ngày làm việc chính thức bắt đầu.

Công việc không chỉ là xách gậy

Nhiều người nghĩ caddie đơn thuần là người mang gậy cho golfer. Tuy nhiên, theo chị Hương, đó chỉ là phần nhỏ nhất của công việc.

Trong suốt vòng golf, caddie phải theo sát khách, ghi nhớ khoảng cách từng hố, xác định vị trí bóng, đọc địa hình, hướng gió, độ dốc mặt green và tư vấn loại gậy phù hợp.

"Có những khách chơi lâu năm họ không cần tư vấn nhiều. Nhưng cũng có người thường xuyên hỏi còn bao nhiêu mét đến cờ, nên dùng gậy gì hay đánh theo hướng nào. Khi đó caddie phải trả lời chính xác", chị nói.

Ảnh minh họa.

Để làm được điều đó, chị Hương đã mất nhiều tháng học thuộc địa hình sân. Mỗi hố golf đều có những đặc điểm riêng. Chỉ cần sai lệch vài mét trong tính toán khoảng cách cũng có thể ảnh hưởng đến cú đánh của người chơi.

Không chỉ vậy, caddie còn là người hỗ trợ khách trong nhiều tình huống phát sinh.

"Nhiều người nghĩ khách chơi golf chỉ đánh bóng rồi đi bộ. Thực tế họ cần rất nhiều hỗ trợ từ caddie. Có khách lớn tuổi cần giúp tìm bóng, lau gậy, chuẩn bị nước uống hoặc giải thích quy định trên sân", chị Hương cho biết.

Theo chị, nghề caddie đòi hỏi khả năng quan sát tốt, phản xạ nhanh và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp.

Khách chơi golf thuộc nhiều nhóm khác nhau, từ doanh nhân, chuyên gia nước ngoài cho tới những người mới làm quen với môn thể thao này.

"Mỗi người một tính cách. Có người rất vui vẻ, thân thiện nhưng cũng có người khá khó tính. Mình phải biết cách ứng xử phù hợp để khách cảm thấy thoải mái trong suốt vòng chơi", chị chia sẻ.

Đó cũng là lý do nhiều sân golf hiện nay yêu cầu caddie phải được đào tạo bài bản về kỹ năng phục vụ khách hàng, kiến thức golf và ngoại ngữ.

Thu nhập khá nhưng đánh đổi bằng sức lực

Khoảng 11 giờ trưa, nắng bắt đầu gay gắt hơn. Trên những thảm cỏ rộng hàng chục ha gần như không có bóng râm, chị Hương vẫn đều đặn bước theo phía sau nhóm khách.

"Tôi từng đếm thử bằng đồng hồ thông minh. Một vòng golf trung bình đi bộ khoảng 8-10 km. Nếu phục vụ hai vòng trong ngày thì quãng đường có thể lên tới hơn 15 km", chị nói. Đó là lý do sức khỏe luôn là yêu cầu hàng đầu đối với nghề caddie.

Ảnh minh họa.

Những ngày hè miền Bắc nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C được xem là khoảng thời gian vất vả nhất. "Quần áo nhiều lúc ướt đẫm mồ hôi từ sáng đến chiều. Có hôm nắng quá, cảm giác như hơi nóng hắt lên từ mặt cỏ. Nhưng khách vẫn đang chơi nên mình vẫn phải theo", chị kể.

Đổi lại cho sự vất vả đó là mức thu nhập tương đối hấp dẫn. Theo chị Hương, thu nhập của caddie hiện nay thường gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp và tiền tip từ khách.

"Nếu chăm chỉ và gặp khách tốt, tổng thu nhập có thể đạt từ 12 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Những người có kinh nghiệm lâu năm hoặc giao tiếp ngoại ngữ tốt có thể cao hơn", chị cho biết.

Mức thu nhập này được xem là khá cạnh tranh so với nhiều ngành dịch vụ khác, đặc biệt tại các địa phương có sân golf hoạt động. Tuy nhiên, theo chị Hương, không phải ai cũng có thể trụ lại với nghề lâu dài. "Nhiều bạn trẻ mới vào làm vì thấy thu nhập hấp dẫn. Nhưng sau vài tháng đi bộ liên tục dưới nắng nóng, không ít người bỏ cuộc", chị nói.

Góc khuất ít người biết

Thu nhập khá nhưng phía sau công việc của caddie là những áp lực ít người nhìn thấy. Theo chị Hương, áp lực lớn nhất không phải thời tiết mà là việc duy trì chất lượng phục vụ trong suốt nhiều giờ đồng hồ.

"Khách đến sân golf để thư giãn. Dù mình mệt hay gặp chuyện cá nhân thì vẫn phải giữ thái độ vui vẻ, nhiệt tình. Đó là nguyên tắc của nghề", chị chia sẻ.

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Không ít lần chị gặp những vị khách khó tính hoặc yêu cầu cao. "Có khách muốn mọi thứ phải thật nhanh và chính xác. Chỉ cần chậm vài giây trong việc chuẩn bị gậy hoặc xác định khoảng cách cũng có thể khiến họ không hài lòng", chị kể.

Ngoài ra, caddie còn phải đối mặt với những rủi ro về sức khỏe. Việc đi bộ liên tục trong nhiều năm có thể ảnh hưởng đến đầu gối, cột sống và các khớp chân. Một số người phải nghỉ việc sớm do không còn đủ thể lực để đáp ứng cường độ công việc.

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trong nghề cũng ngày càng lớn khi nhiều sân golf liên tục nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ. "Trước đây chỉ cần biết những kiến thức cơ bản là có thể làm việc. Bây giờ nhiều sân yêu cầu thêm ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp quốc tế và hiểu biết sâu hơn về golf", chị Hương cho biết.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Dù còn nhiều vất vả, chị Hương vẫn cho rằng nghề caddie đang mở ra nhiều cơ hội cho lao động trẻ. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành golf tại Việt Nam những năm gần đây kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực phục vụ sân golf.

Nhiều người sau thời gian làm caddie đã tích lũy được kinh nghiệm, ngoại ngữ và kỹ năng quản lý để chuyển sang các vị trí khác có thu nhập cao hơn.

"Có người trở thành tổ trưởng caddie, điều phối sân, quản lý vận hành hoặc làm trong các bộ phận kinh doanh dịch vụ golf. Một số người còn học thêm để trở thành huấn luyện viên golf", chị cho biết.

Với chị Hương, nghề caddie không chỉ là công việc kiếm sống mà còn là cơ hội để tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp và học hỏi nhiều kỹ năng mới. Khi mặt trời dần khuất sau những hàng cây bao quanh sân golf, nhóm khách cuối cùng trong ngày cũng kết thúc vòng đấu.

Chị Hương quay trở lại khu vực tập kết, bàn giao dụng cụ và chuẩn bị ra về. Một ngày làm việc khép lại với hàng vạn bước chân trên sân cỏ.

Nhìn từ bên ngoài, golf là môn thể thao của sự thư thái và những trải nghiệm đẳng cấp. Nhưng phía sau những cú đánh đẹp mắt ấy là những caddie vẫn âm thầm di chuyển dưới nắng nóng suốt nhiều giờ liền.

Thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng có thể là sức hút của nghề. Song để có được khoản thu nhập đó, họ phải đánh đổi bằng sức lực, sự kiên trì và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp mỗi ngày.

Đó là câu chuyện ít người biết phía sau những sân golf sang trọng đang ngày càng phát triển tại Việt Nam.