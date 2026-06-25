Chủ động ứng phó gió mạnh trên biển và mưa lớn khu vực Bắc Bộ

Chiều 25/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 23/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 24/6 - 25/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Đồng Tháp, phía Tây khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; ngoài ra vùng biển từ Lâm Đồng đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

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Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

​Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối 25/6 đến sáng 26/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm; Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 25/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.